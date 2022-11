Xiaomi 12 : offrez-vous le smartphone 5G à moins de 500 €

N'attendez pas le prochain Black Friday pour vous offrir le Xiaomi 12. Pendant près de deux semaines, le smartphone de la marque chinoise est vendu par RED by SFR et SFR à moins de 500 euros grâce à une remise immédiate de 400 euros.

RED by SFR effectue son Black Friday avant l'heure sur une sélection de smartphones. Parmi les téléphones mis en avant par l'opérateur, on retrouve notamment le Xiaomi 12.

Jusqu'au lundi 28 novembre 2022 et dans la limite des stocks disponibles, le smartphone compatible 5G proposé en deux coloris au choix est au prix de 499 euros au lieu de 899 euros. La réduction de 400 euros s'effectue automatiquement et est visible sur la fiche produit du téléphone. Pour information, l'offre promotionnelle est aussi valable chez SFR.

Dévoilé en mars 2022, le Xiaomi 12 est équipé d'un écran AMOLED de 6,28 pouces avec une définition en Full HD+ de 2400 x 1080 pixels, un taux de rafraîchissement à 120 Hz et un taux d'échantillonnage tactile jusqu'à 480 Hz. Le smartphone est aussi doté du processeur Snapdragon 8 Gen 1, d'une mémoire vive de 12 Go de RAM, d'un espace de stockage de 256 Go et d'une batterie de 4500 mAh compatible avec la charge rapide sans fil et filaire.

L'ensemble tourne sous le système d'exploitation mobile Android 12 avec une surcouche MIUI. Pour la partie photo/vidéo, le téléphone embarque une caméra grand-angle 50 MP, une caméra ultra grand-angle 13 MP, une caméra télémacro 5 MP et une caméra selfie 32 MP intégrée à l'écran. Pour en savoir davantage sur le smartphone, vous pouvez consulter notre article consacré au test du Xiaomi 12.