Black Friday Nintendo Switch : les bons plans à ne pas rater

La Nintendo Switch est toujours aussi populaire et s’annonce comme l’une des stars du Black Friday 2020. Dans cet article, nous partageons avec vous les meilleurs bons sur la console hybride. Jeux, bundle, la Switch et ses accessoires, ne ratez rien des meilleures promos.

Nintendo Switch : les promos à ne pas manquer pendant le Black Friday

Pour les propriétaires d’une Nintendo Switch, le Black Friday offre l’occasion de profiter de réductions exceptionnelles sur différents jeux. Et pour ceux qui souhaitent acheter la console, des bundles sont également proposés. Sans oublier les accessoires : Joy-Con, manette Nintendo Switch Pro, housses et coques de protection, etc.

La Nintendo Switch a connu une année bien pleine malgré le coronavirus. La console hybride est restée populaire depuis le début de la crise. Ses ventes ont augmenté de 89% entre avril et septembre 2020 comparativement à la même période l’année dernière. Et ce, bien que la PS5 et la Xbox Series X font leur début en cette fin d’année.

On a déniché pour vous des bons plans Nintendo Switch et Nintendo Switch Lite du Black Friday 2020. Pour Noël, nombreux sont ceux qui l’auront encore sous le sapin. Alors pour l’acheter, autant profiter des réductions sur la console ou sur packs.

Cette année, l’événement a été reporté au 4 décembre 2020 en France. Pour autant, c’est déjà l’ambiance des bons plans Black Friday. La Black Friday Week qui devait se tenir cette semaine débute timidement et va s’étendre jusqu’à la semaine du 4 décembre. Qu’avons-nous déjà comme bons plans en ce qui concerne la Nintendo Switch ?

Pack Nintendo Switch + 5 jeux + une sacoche à -24%

C’est un joli pack Nintendo Switch qui est proposé en ce moment sur le site d’Auchan. La console est vendue avec une housse de protection et les 5 jeux suivant en version numérique : Team Sonic Racing, Captain Tsubasa Rise of New Champions, Just Dance 2019, Lego DC Super-Vilains et Just for Games 30 in 1 Game Collection Vol.1. L’ensemble est facturé 369,99 € au lieu de 489,93 €, soit 25% de réduction ou 119.94 € d’économie.

VOIR ICI L’OFFRE NINTENDO SWITCH + 5 JEUX + 1 SACOCHE

Pack Nintendo Switch + Animal Crossing New Horizon à 337.84 € au lieu de 350 €

Ce Bundle vous permet d’acheter la Nintendo Switch avec le jeux Animal Crosing New Horizon à 337 € au lieu de 350 €. Vous bénéficiez d’un peu moins de 4% de réduction sur l’ensemble sachant que la Switch est vendue 299,99 € et que le dernier opus de la saga Animal Corissing est à 49,99 € chez la plupart des marchands.

VOIR ICI L’OFFRE NINTENDO SWITCH + ANIMAL CROSSING NEW HORIZON

Nintendo Switch Lite à 196.35 €

Si vous préférez la Nintendo Switch en mode 100% portable, la Switch Lite est proposée au meilleur prix chez Cdiscount. Alors qu’elle s’affiche au tarif conseillé de 199,99 € chez tous les marchands, Cdiscount la propose 189,90 €. Vous ne trouverez pas moins cher ailleurs.

VOIR ICI L’OFFRE NINTENDO SWITCH LITE

La paire de Joy-Con (originale) est à 69,90 €

Des pannes avec la Joy-Con ? Votre manette est-elle usée ? Offrez-vous la paire à 64,99 €. On parle bien sûr des manettes originales. C’est le meilleur prix que nous avons retrouvé sur le web.

VOIR ICI L’OFFRE NINTENDO SWITCH PAIRE DE JOY-CON

Animal Crossing : New Horizon à 44,49 €

Contrairement au bundle proposé ci-dessus, ceux qui souhaitent s’offrir le jeu peuvent l’avoir au meilleur prix sur Amazon. Facturé chez la plupart des marchands à 49,99 €, il est à 44,49 €. Vous bénéficiez ainsi d’une réduction de 11%.

VOIR ICI L’OFFRE NINTENDO SWITCH ANIMAL CROSSING NEW HORIZON

Just Dance 2021 + porte-clés exclusif à 39,99 € au lieu de 53,99 €

Toujours sur Amazon, le jeu Just Dance 2021 est vendu avec un porte-clés à 40 €. Vous profitez d’une réduction de 26% sachant que l’ensemble coûte 54 € en temps normal. La réduction est d’autant plus intéressante que la dernière version de Just Dance est sortie il y a quelques jours seulement, le 12 novembre 2020 sur Nintendo Switch. Une aubaine donc pour les fans de la célèbre série d’Ubisoft.

VOIR ICI L’OFFRE NINTENDO SWITCH JUST DANCE 2021

Housse de protection Zelda pour Nintendo Switch à 9.99 €

Cette housse est conçue en matière textile souple et permet de ranger la Nintendo Switch et jusqu’à 12 cartes de jeux. Elle est 100% à l’effigie de Zelda et contient également une chiffonnette microfibre thématique. La housse de protection est disponible à 9,99 € chez la Fnac au lieu de 22,67 €. Vous bénéficiez d’une réduction de 44%.

VOIR ICI L’OFFRE HOUSE DE PROTECTION NINTENDO SWITCH ZELDA

Black Friday : les dates de l’édition 2020

Le Black Friday se tiendra cette année le vendredi 4 décembre 2020 en France et s’étendra jusqu’au dimanche 6 décembre avant l’entrée en jeu du Cyber Monday. Ce faisant, les commerces ne disposant pas de boutique en ligne ne subiront pas une double peine sachant qu’ils doivent déjà faire face aux pertes considérables induites par le confinement.

Pour mettre tout le monde sur le même pied d’égalité, le gouvernement a donc souhaité, à défaut d’annuler le Black Friday 2020 de différer la date d’une semaine. Le 4 décembre, les boutiques physiques seront à nouveau ouvertes pour la campagne promotionnelle de cette année.