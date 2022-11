Black Friday : iPad 2021 en promo à 350 euros sur Amazon, Darty et la Fnac

Sorti en 2021, l’iPad 9ᵉ génération est le modèle de tablette le plus abordable de la marque à la pomme. Avec l’arrivée du Black Friday, son prix est encore plus intéressant. Actuellement en promotion sur Amazon, Darty et la Fnac, vous pouvez vous le procurer pour seulement 350 euros. Une occasion à ne pas manquer !

Dès sa sortie en septembre 2021, l'iPad 2021 était présenté comme la version la moins chère de tablette à fonctionner sous iPadOS. Toujours en vente sur le site d’Apple pour 439 euros dans sa version Wifi 64 Go, son prix chute de 20% sur trois sites de e-commerce : la Fnac, Darty et Amazon. Avec une promotion de presque 90 euros, l’iPad 9ᵉ génération passe sous la barre des 350 euros.

L'iPad 2021 tourne avec la puissante puce A13 développée directement par Apple. Cette puce permet notamment à l’iPad de profiter de capacités d'apprentissage automatique. Ces apports d’IA sont très utiles pour de nombreuses applications. Par exemple, la fonction LiveText permet de reconnaître automatiquement le texte issu d’une photo. Pour l'affichage, cet iPad dispose d’une dalle Retina d'une diagonale de 10,2 pouces avec la technologie True Tone. Le déverrouillage de l’appareil se fait avec un capteur d’empreintes digitales Touch ID sur le bouton principal.

La partie photo intègre un capteur frontal nettement amélioré comparé à l’iPad 8 puisqu’il s’agit d’un capteur ultra large de 12 MP et un capteur arrière de 8 MP. Côté accessoires, Apple assure pour l'iPad 2021 une compatibilité avec l'Apple Pencil de première génération, avec le Smart Connector et le Smart Keyboard, ainsi qu'avec d'autres claviers de constructeurs tiers comme Logitech. L'iPad 2021 dispose enfin de haut parleurs stéréo, d'une puce WiFi 802.11ac et de 10 heures d’autonomie maximale.

