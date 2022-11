Black Friday Fnac Darty : 20 offres XXL à saisir de toute urgence

Comme les années précédentes, l'édition 2022 du Black Friday commence bien à l'avance. Une semaine avant l'événement, les enseignes Fnac et Darty ont donné le top départ de leurs promotions. Nous avons sélectionné pour vous les meilleures offres à saisir dès maintenant.

Le Black Friday est l'événement phare du mois de novembre pour les chasseurs de bonnes affaires. C'est l'occasion de préparer sereinement les fêtes de fin d'année en réalisant des économies importantes sur vos achats. Les enseignes Fnac et Darty ne resteront pas en marge de cette grande foire aux bons plans. Tout comme Boulanger qui a déjà lancé les hostilités.

Black Friday Fnac Darty : notre sélection des meilleures promos

Smartphones

Ecouteurs et casques sans fil

PC portables

Autres

TOUTES LES LES OFFRES BLACK FRIDAY FNAC

TOUTES LES OFFRES BLACK FRIDAY SUR DARTY

Quand se déroule le Black Friday 2022 chez Fnac et Darty ?

Le date du Black Friday est officiellement fixée au vendredi 25 novembre 2022 chez Fnac/Darty et les autres marchands. Mais comme tous les ans, l'événement va démarrer bien à l'avance. Ainsi, la plupart des enseignes lanceront une première salve de bons plans à partir du 18 novembre, soit une semaine avant la grande messe des promotions.

C'est la période que nous avons pris l'habitude d'appeler la Black Friday Week. Au cours de cette semaine folle qui précédera le vendredi 25 novembre, Fnac et Darty proposent des réductions importantes sur des centaines de produits. Retrouvez donc les meilleures promotions du Black Friday Fnac/Darty dès le 18 novembre 2022 sur Phonandroid.

Quels produits sont en promotion durant le Black Friday sur Fnac/Darty ?

Aucun rayon n'échappe aux promotions du Black Friday chez Fnac/Darty. On surveillera la rubrique des smartphones avec des réductions intéressantes sur les modèles phares du marché : en l'occurrence les iPhone (iPhone 14, iPhone 13 et les modèles plus anciens), les smartphones Samsung, Xiaomi (Redmi, Poco), OnePlus ou encore Oppo.

Les écouteurs et casques sans fil feront également l'objet de baisses intéressantes sur leur prix. Il faudra surveiller les réductions sur les AirPods, les Galaxy Buds de Samsung, les casques et écouteurs Sony ou encore Bose. Toujours dans le registres des produits high-tech, les montres et bracelets connectés, les PC portables, ou encore les TV ne seront pas en reste.

Google Pixel 6 à 429 €

Vous recherchez un bon smartphone à offrir ou à vous offrir pour cette fin d'année ? Il y a le Pixel 6 en promo dans le cadre du Black Friday chez Fnac et Darty. Lancé au prix de 649 € il y a un peu plus d'un an, le smartphone est disponible en ce moment à 429 € seulement. Pourtant, il n'a rien perdu de ses qualités.

Il est toujours animé par le SoC Tensor de Google, dopé à l'intelligence artificielle. Il assure des performance solides dans tous les contextes et permet au smartphone d'affiner le traitement des photos. C'est pourquoi le Pixel 6 est encore l'un des meilleurs photophone du marché. De plus, le mobile assure une belle autonomie. Soyons clairs : 429 €, c'est un très bon prix pour ce smartphone haut de gamme.

Et si vous avez moins de 400 € à mettre dans un smartphone, il y a aussi le Google Pixel 6a. C'est une bon alternative que le groupe Fnac/Darty propose à 349 € € en ce moment dans le cadre du Black Friday.

iPhone 12 à 599 €

L'iPhone 12 fait aussi partie de nos coups de cœur du Black Friday Fnac/Darty. Il est à 599 € en ce moment alors qu'il est toujours difficile de l'avoir à moins de 800 € hors marketplace. Le modèle en promotion est proposé par Fnac et Darty. Bien qu'il soit reconditionné, les deux enseignes le classe en grade A, ce qui veut dire qu'il est dans un très bon état.

Malgré la sortie des iPhone 13, puis 14, l'iPhone 12 reste une belle alternative en 2022 pour ceux qui souhaitent changer leur modèle plus ancien. C'est d'autant plus un bon choix que son prix est ici très intéressant. Ne ratez donc pas l'occasion si vous recherchez un iPhone récent pour moins de 600 €.