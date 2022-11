SSD pour PS5 : belle offre à saisir sur le Samsung 980 PRO 1 To chez Amazon

Avis aux possesseurs d'une PS5 ! Si vous voulez remplacer le SSD actuel de votre console par un autre plus performant, sachez qu'Amazon vous permet de profiter d'une belle offre à saisir sur le Samsung 980 PRO d'une capacité de 1 To.

L'édition 2022 du Black Friday Amazon continue chez le célèbre site e-commerce où ce dernier propose un SSD compatible PS5 à prix réduit. Jusqu'au lundi 28 novembre inclus, le SSD interne Samsung 980 PRO de 1 To est en vente flash au prix de 114,99 euros au lieu de 132,71 euros ; soit une remise immédiate de près de 15% par rapport au dernier tarif constaté sur Amazon. Pour information, le produit est éligible à la livraison gratuite à domicile et au paiement en plusieurs fois sans frais par carte bancaire.

Ce SSD avec dissipateur de chaleur inclus offre des performances de niveau supérieur. Grâce à son interface PCIe 4.0, le 980 PRO embarque un débit deux fois supérieur à celui du PCIe 3.0. Piloté par le contrôleur Elpis pour SSD PCIe 4.0 de Samsung, le 980 PRO est optimisé pour être rapide. Il offre ainsi des débits en lecture allant jusqu'à 7000 Mo/s, soit deux fois plus rapides que les SSD PCIe 3.0 et 12,7 fois plus rapides que les SSD SATA.

Le 980 PRO atteint des débits maximaux sur le PCIe 4.0, des débits qui peuvent varier dans d'autres environnements. Pensé et conçu pour les mordus de gaming et les utilisateurs férus de technologie, le 980 PRO offre une bande passante et un débit hautes performances pour les applications exigeantes, par exemple dans le domaine des jeux vidéo, du graphisme, de l'analyse de données, etc.