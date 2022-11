Black Friday : Godeal24 propose Windows 10 à 5,62€ et Office 2021 à 13,05€ !

Godeal24 célèbre en ce moment le Black Friday et propose des prix minis sur ses logiciels Microsoft. Vous pouvez ainsi profiter de Windows 10 pour seulement 5,62€ ou d'Office 2021 pour 13,05€. Retrouvez toutes les offres ci-dessous.

C'est le Black Friday et pour l'occasion, Godeal24 a décidé de répondre à tous ceux qui cherchent un système d'exploitation Windows ou un logiciel Microsoft Office, mais qui ne veulent pas dépenser plusieurs centaines d'euros : pendant quelques jours, le site casse les prix d'une multitude de logiciels ! Avec le Black Friday chez Godeal24, vous pouvez notamment bénéficier de réductions allant jusqu'à -90% !

Si vous achetez Windows 10 Pro ou Office 2021 Pro sur le site de Microsoft, vous en aurez effectivement pour très cher. Office 2021 Pro est par exemple disponible sur la boutique officielle de Microsoft pour 439,99€. Avec le Black Friday chez Godeal24, la licence à vie se retrouve disponible pour 24,25€ ! Et attention, on parle ici d'un achat unique et non d'un abonnement mensuel. Vous souhaitez un prix encore plus bas ? C'est possible grâce aux packs qui contiennent plusieurs licences. Le Pack Office 2021 Pro 5PC avec 5 licences amène ainsi la licence au petit prix de 13,05€ par PC.

Précisons de plus que vous n'avez pas à vous inquiéter. Ce n'est pas parce que les licences sont peu chères qu'elles sont dangereuses. Godeal24 vous garantit en effet des licences 100% authentiques. Après les avoir achetées, vous pouvez vous rendre sur le site de Microsoft et téléchargez les logiciels officiels pour y inscrire vos clés achetées chez Godeal24. Aussi, en cas de problème, le site vous propose une assistance technique disponible 24h/24 et 7j/7, et ce, pendant toute votre vie !

Office et Windows à prix cassé chez Godeal24

Parmi toutes les offres, on trouve Microsoft Office au prix le plus bas de 13,05€ et encore d'autres offres :

Le Black Friday chez Godeal24, c'est aussi l'occasion de mettre à jour votre ordinateur. Windows 11 est disponible à petit prix, mais aussi Windows 10, qui reste encore aujourd'hui la version du système d'exploitation la plus appréciée. Godeal24 propose notamment Windows 10 Pro pour seulement 7,25€. C'est le prix le plus bas proposé cette année sur le logiciel ! Et si vous achetez un lot pour 2 ordinateurs, vous économisez encore plus avec un prix de seulement 5,62€ par PC. Le système d'exploitation se retrouve ainsi au prix d'un paquet de chips ! En prime, si vous achetez Windows 10 chez Godeal24, vous pourrez mettre à jour vers Windows 11 gratuitement.

Si vous cherchez une offre Windows, vous pouvez vous tourner vers l'une de ces promotions :

Si vous avez un Mac, bonne nouvelle ! Godeal24 propose également des logiciels pour les ordinateurs Apple :

Avec le code SGO62, vous avez accès à -62% sur les offres suivantes :

Godeal24 vous propose également les produits suivants à -50% avec le code SGO50 :

Découvrir plus d'offres

Avec Godeal24, vous profitez ainsi d'une boutique au catalogue varié avec des licences 100% garanties et toutes légales ! Comment dire non à une réduction de -80% sans aucun risque légal ? En prime, Godeal24 propose non seulement des logiciels connues comme Windows et Microsoft Office, mais aussi des logiciels plus pratiques pour ordinateur et mobile :

Voir plus d'outils à prix mini

Godeal24 se renseigne sur l'historique de chaque licence vendue et s'assure que vous puissiez les utiliser sans problème et sans risque. Elles sont de plus utilisables à vie, sans aucune restriction, et seront mise à jour par Microsoft pendant l'intégralité de leur durée de vie.

Paiement chez Godeal24 : comment faire ?

Et pour vous aider à faire de bonnes affaires, on vous accompagne jusqu'au bout de votre achat. Ajoutez donc les logiciels à votre panier et cliquez ensuite “Continuer en tant qu'invité”.

Inscrivez vos informations personnelles et sélectionnez CWALLETCO. Cliquez finalement sur “Continuer”.

Après avoir vérifié votre panier, vous pouvez cliquer sur le bouton “Passer la commande” pour valider votre achat.

Une fois redirigé vers une nouvelle page, sélectionnez votre méthode de paiement.

Godeal24 vous propose notamment Paypal.

Avec Godeal24, vous profitez d'un site sûr avec une très bonne réputation sur Internet. Depuis le site Trustpilot, les clients Godeal24 sont 98% à avoir laissé un avis positif. Ils sont très heureux et félicitent les prix minis, les réductions jusqu'à -90%, mais aussi la livraison numérique qui est très rapide et pratique. Après votre achat, vous recevez en effet vos logiciels par email ! Et pendant tout ce processus, vous pouvez être accompagné par les conseillers Godeal24 24h/24 et 7j/7 par mail via l'adresse “service@godeal24.com”.

Cet article est une publication sponsorisée proposée par Godeal24.