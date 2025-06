Google Home profite de 9 nouveautés, Gemini débarque dans Google Docs, c’est le récap’ de la semaine

L’application Google Home reçoit une mise à jour majeure, Google Docs profite désormais de l’IA, Android 16 s’accompagnera d’une refonte visuelle totale, c’est le récap’ de la semaine.

Une semaine riche pour Google : alors que Google Home devient bien plus intelligent avec 9 nouvelles fonctions, Gemini arrive dans Google Docs pour résumer vos réunions en un clin d’œil et Android 16 dévoilera bientôt son nouveau design. Un bricoleur a doublé l’autonomie de sa vieille Nissan Leaf grâce à une astuce maison et un cratère brûlant depuis 54 ans, baptisé la Porte de l’Enfer, est enfin en voie d’extinction.

Un bricoleur double l’autonomie de sa vieille Nissan Leaf depuis son garage

Le YouTubeur Battery Man a réussi à donner une nouvelle jeunesse à sa vieille voiture électrique en dépensant moins de 10000 euros. En effet, ce dernier a remplacé lui-même la batterie de sa Nissan Leaf de première génération. En trois heures et sans équipement professionnel, ce passionné de voitures électriques a installé une batterie plus récente de 62 kWh, doublant l’autonomie de sa voiture de 170 à plus de 360 km. Une astuce accessible aux bons bricoleurs, qui pourraient prolonger la durée de vie de leurs modèles électriques anciens.

La Porte de l’Enfer se referme enfin après avoir brûlé pendant 54 ans

Le célèbre cratère en feu du désert du Karakoum, au Turkménistan, brûle sans discontinuer depuis 1971. Le 5 juin 2025, des scientifiques ont pourtant annoncé qu’après 54 ans d’embrasement, la Porte de l’Enfer commençait à se refermer. Grâce à de nouveaux forages et à la récupération du méthane avant qu’il s’enflamme, les autorités sont en train d’éteindre peu à peu cette source majeure de pollution.

Bonne nouvelle, Gemini arrive dans Google Docs

Après Gmail, Google intègre enfin Gemini dans l’application mobile Google Docs. Résumés automatiques, ébauches de texte, réponses intelligentes, l’IA aidera désormais les utilisateurs à gagner du temps après leurs réunions, directement depuis leur smartphone. Le déploiement a commencé le 9 juin et concerne les abonnés Google Workspace (Business et Enterprise) et les offres Gemini Education. Une excellente nouvelle pour tous ceux qui utilisent leur smartphone pour travailler rapidement.

Android 16 : le nouveau design et le mode bureau arrivent en septembre

Le nouveau design Material 3 Expressive et le très attendu mode bureau n’arriveront qu’avec Android 16 QPR1, prévu pour le 3 septembre. Cette mise à jour apportera une refonte visuelle complète, des animations dynamiques et une interface plus fluide. Le mode bureau, lui, sera d’abord réservé aux tablettes Android et il faudra l’activer manuellement via les options développeur. Les utilisateurs les plus impatients peuvent déjà tester certaines de ces nouveautés en version bêta sur les appareils Pixel compatibles.

Google Home fait le plein de nouveautés

L’application Google Home gagne en intelligence avec une mise à jour majeure et 9 nouveautés pensées pour simplifier la vie des utilisateurs et leur permettre une gestion de leur foyer encore plus personnalisée. Que ce soit sur votre smartphone, votre montre ou votre tablette, l’interface s’adapte à vos usages et à votre présence. L’application devient capable de mieux anticiper vos besoins, d’afficher les informations essentielles au bon moment, et de mieux coordonner vos objets connectés. Rendez-vous dans notre actu dédiée pour découvrir en détail les neuf nouveautés de Google Home qui arriveront avec la mise à jour de juin 2025.

Nos tests de la semaine

Nintendo Switch 2 : une amélioration bienvenue, mais pas révolutionnaire

La Nintendo Switch 2 ne bouscule pas les codes, mais affine la formule avec un design mieux pensé, un grand écran, de la 4K/60 fps en mode docké et toujours cette polyvalence qui a fait le succès de la première génération. On apprécie la rétrocompatibilité avec tous les titres de la Switch 1, les nombreux jeux, le confort en mode portable et la bonne gestion de la chauffe et du bruit, mais on regrette que le calibrage de l’écran laisse à désirer. Niveau puissance, la Switch 2 ne fait pas le poids face à la concurrence et le prix de la console est donc difficile à justifier.

Dreame H15 Pro Heat : un aspirateur-laveur très efficace

Avec son lavage à l’eau chaude, sa puissance d’aspiration et sa station ultra complète, le Dreame H15 Pro Heat est un sérieux candidat si vous êtes à la recherche d’un aspirateur-laveur. On adore son design et la qualité de sa fabrication et on apprécie que le mode automatique soit aussi abouti. Un quasi sans faute, avec pour seules ombres au tableau l’absence de réservoir à détergent et d’éclairage LED, et le poids de l’appareil.

LG OLED evo C5 : un excellent téléviseur moins complet que la G5

Avec la C5, LG propose une alternative plus abordable à sa gamme premium, sans sacrifier l’essentiel. Lors de notre test, nous avons été conquis par la qualité d’image en mode FilmMaker SDR, l’interface WebOS enrichie, les nombreuses fonctions pour les gamers et le design extrêmement soigné. Si le HDR s’accompagne d’une saturation trop prononcée des couleurs et si l’audio intégré reste en retrait, l’ensemble tient parfaitement la route, surtout à ce prix. Attention, la télécommande est privée de rétroéclairage.

AOC CU34G4 : un écran ultra-large accessible mais perfectible

Avec son format 21:9, son affichage en 1440p et un taux de rafraîchissement à 180 Hz, le CU34G4 d’AOC coche beaucoup de cases pour les joueurs qui cherchent un bon écran gamer au prix juste. On déplore toutefois un calibrage des couleurs qui laisse à désirer, un traitement des reflets très moyen et une courbure qui aurait pu être plus prononcée. Cela étant dit, le CU24G4 reste un bon moyen d’upgrader son setup sans trop dépenser.

Bowers & Wilkins Px7 S3 : un son haut de gamme, mais plusieurs compromis

Le Px7 S3 mise avant tout sur la qualité d’écoute, avec une signature audio de qualité propre à Bowers & Wilkins. La construction est soignée, les matériaux sont beaux, le nouvel emplacement des boutons matériels est très pratique et on adore la connexion simultanée des deux sources. Malheureusement à ce niveau de prix, l’absence de certaines fonctions est regrettable. En effet, on regrette l’absence de Fast Pair et le manque de personnalisation sur les différents paramètres et on aurait apprécié que la détection du port soit plus fiable.

