Blocage de PornHub et de YouPorn : comment les Français contournent la censure

PornHub, YouPorn et RedTube ne diffusent plus leurs contenus en France depuis quelques jours. De nombreux Français continuent pourtant d’y accéder, ce qui amène à s’interroger sur l’efficacité des dispositions de la loi SREN qui fait débat en ce moment.

Bien qu’aucune mesure concrète n’ait pour l’instant conduit au blocage de PornHub, YouPorn et de RedTube en France, les trois sites sont inaccessibles depuis le 4 juin 2025. Aylo – le groupe auquel ils appartiennent – a en effet décidé de s’autocensurer pour ne pas se conformer à la loi.

Vous pouvez donc toujours vous rendre sur ces trois sites, mais leurs contenus ne sont plus accessibles. À travers une page de protestation ayant pour slogan « la liberté n’a pas de bouton off », Aylo exprime son désaccord sur la loi SREN dont les dispositions resserrent l’étau sur les sites de contenus pour adultes qui ne mettent pas en place des mécanismes pour protéger les mineurs.

Pourquoi les contenus de PornHub et YouPorn ne sont plus accessibles en France ?

Depuis plusieurs années, les sites de contenus pour adultes sont dans le collimateur des autorités françaises. Ces dernières réclament des mesures strictes visant à protéger les mineurs, notamment par des mécanismes de vérification de l’âge des visiteurs. Mais force est de constater qu’à cette date, la majorité des sites concernés n’a rien fait pour s’y conformer. Une simple déclaration sur l’honneur via un popup est suffisante pour qu’un visiteur indique qu’il a 18 ans ou plus.

Avec la loi SREN adoptée au parlement en avril 2024, l’ARCOM dispose désormais de beaucoup plus de pouvoirs pour contraindre les sites pornographiques à respecter les règles. L’Autorité de régulation peut désormais ordonner directement le blocage et le déréférencement des sites récalcitrants. Auparavant, il fallait nécessairement une décision de justice, ce qui rendait la procédure longue et fastidieuse.

Tous les sites de contenus X établis en France et en dehors de l’Union européenne sont obligés depuis quelques mois de mettre en place des mécanismes conformes au référentiel de l’Arcom pour la vérification de l’âge des visiteurs. En ne le faisant pas, ils s’exposent à des sanctions, et notamment à un blocage en France.

Pour les sites établis dans un pays autre que la France au sein de l’UE, un décret gouvernemental doit produire une liste avant la procédure de l’Arcom. Le 6 mars 2025, un premier décret a visé 17 sites qui doivent se mettre en règle. Parmi eux, on retrouve trois sites du groupe Aylo (PornHub, YouPorn et Redtube), mais aussi d’autres sites populaires comme Xvideos, xHamster, Tukif, ou encore XNXX.

Pour ne pas se conformer à la loi, Aylo a décidé de prendre les devants en suspendant l’accès à ses contenus en France.

Comment les Français contournent le blocage de PornHub, YouPorn et de RedTube ?

C’est une méthode bien connue et de nombreux usagers de ces sites y ont déjà recours. Pour contourner l’autocensure de PornHub, YouPorn et de Redtude en France, il suffit d’utiliser un VPN et de se connecter à un serveur situé hors de la France.

Dès le lendemain du 4 juin, NordVPN annonçait déjà avoir enregistré une augmentation d’activités de l’ordre de 170%, soit presque le triple des chiffres habituels. L’explosion de l’utilisation des VPN est une tendance générale ces derniers jours en France.

CLIQUEZ ICI POUR DÉCOUVRIR NORDVPN

Pour l’heure, les VPN sont le seul moyen d’accéder à nouveau aux contenus des sites du groupe Aylo. N’ayant fait l’objet d’aucune demande de blocage de la part de l’Arcom, les fournisseurs d’accès à Internet n’ont donc pris aucune mesure pour les rendre inaccessibles. La méthode consistant à changer les paramètres de DNS ne fonctionne donc pas dans le cas d’espèce.