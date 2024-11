Le Black Friday 2024 vous permet d'acquérir les AirPods 4 en promotion sur le site Cdiscount. En fonction du modèle souhaité, les écouteurs sans fil Apple peuvent être obtenus à partir de 134 euros grâce à un coupon de réduction.

La période du Black Friday 2024 se poursuit avec ce bon plan Cdiscount consacré aux AirPods 4. Actuellement, les derniers écouteurs sans fil Apple proposés dans leur version classique ou dans leur modèle ANC sont respectivement vendus à 134 euros (au lieu de 149 euros) et à 184 euros (contre 199 euros). Les tarifs réduits sont obtenus avec le coupon 15DES129. Ce code promo doit être saisi avant la validation définitive de la commande.

Officialisés par Apple au cours de la keynote de septembre 2024 et similaires au design des AirPods Pro 2, les AirPods 4 disposent de commandes tactiles pour contrôler la musique et gérer vos appels téléphoniques, de la technologie sans fil Bluetooth 5.3, de diverses technologies audio, d'une puce H2, et d'une résistance à la poussière, à la transpiration et à l’eau avec la norme IP54.

À propos de l'autonomie, les écouteurs sans fil de la marque à la Pomme peuvent être utilisés pendant 5 heures par charge (contre 4 heures avec ANC). Ils sont fournis avec un boîtier de chargement qui peut être chargé en USB-C ou grâce à une solution sans fil. Cet étui assure 30 heures d’autonomie supplémentaires (ou jusqu'à 20 heures quand la réduction active est activée). Plus d'informations à savoir sur notre article dédié au test des Apple AirPods 4.