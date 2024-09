Apple lance ses nouveaux iPhone 16 ce soir, comment suivre les annonces en direct dès 19h ?

Le marché des smartphones est en ébullition alors qu'Apple se prépare à dévoiler ses dernières innovations lors de l'événement « It's Glowtime ». Prévu pour le lundi 9 septembre 2024, à 19h00, cet événement en ligne promet une présentation de plusieurs produits qui pourraient redéfinir nos expériences numériques.

Pour ceux qui souhaitent assister à la présentation en direct de l'iPhone 16 et des autres produits de l'événement “It's Glowtime” de ce soir, Apple a rendu la diffusion plus facile que jamais. Si plusieurs options de visionnage sont disponibles, notamment le site web Apple Events et l'application Apple TV, la méthode la plus accessible pour la plupart des téléspectateurs sera YouTube.

Apple diffusera l'événement en direct sur sa chaîne YouTube officielle, ce qui permettra aux téléspectateurs de le regarder depuis pratiquement n'importe quel appareil disposant d'un accès à Internet. Il suffit de se rendre sur la page YouTube d'Apple à l'heure de l'événement pour être aux premières loges et assister à toutes les annonces.

QUAND ET COMMENT SUIVRE LA CONFÉRENCE D’APPLE?

Quand a lieu la présentation d’Apple ? : lundi 9 septembre 2024

: lundi 9 septembre 2024 À quelle heure le live va-t-il commencer : à 19h (heure française)

: à 19h (heure française) Comment suivre le live d’Apple : ici sur le site à l’aide de la vidéo YouTube juste au-dessus

: ici sur le site à l’aide de la vidéo YouTube juste au-dessus Combien de temps va durer le live : un peu plus d’une heure

QUE FAUT-IL ATTENDRE DE LA CONFÉRENCE D’APPLE ?

Sans surprise, la gamme iPhone 16 devrait être la vedette de l'événement. Apple devrait présenter quatre nouveaux modèles : l'iPhone 16, l'iPhone 16 Plus, l'iPhone 16 Pro et l'iPhone 16 Pro Max. Selon les rumeurs, ces appareils seront équipés de la puissante puce A18, qui promet des performances et une efficacité accrues. Les modèles Pro seront comme d’habitude les versions à surveiller de près, avec des spéculations sur des écrans plus grands : un écran de 6,3 pouces pour le Pro et un énorme écran de 6,9 pouces pour le Pro Max, ce qui pourrait en faire le plus grand iPhone à ce jour.

L'une des caractéristiques les plus intrigantes de la rumeur est l'ajout d'un nouveau bouton « Capture » sur tous les modèles d'iPhone 16. Ce bouton dédié devrait améliorer les fonctionnalités de l'appareil photo, en offrant éventuellement un accès rapide à des modes de photographie avancés ou à des fonctions d'enregistrement vidéo. En ce qui concerne les appareils photo, les modèles Pro devraient bénéficier d'une mise à jour significative avec de meilleurs capteurs.

L'événement devrait également être l’occasion pour Apple de lancer sa montre Watch Series 10. Elle pourrait être dotée d'un écran plus grand de 2 mm tout en conservant un profil plus fin. Les amateurs de santé seront ravis d'entendre parler de nouvelles fonctionnalités telles que la détection de l'apnée du sommeil et le suivi de l'hypertension, ce qui renforcera la position de l'Apple Watch en tant qu'appareil de santé et de remise en forme complet.

Pour ceux qui préfèrent les aventures plus robustes, l'Apple Watch Ultra 3 pourrait faire son apparition. Ce modèle haut de gamme pourrait être doté d'un écran microLED, offrant une luminosité et une efficacité énergétique accrues. Les deux nouveaux modèles de montres devraient introduire un nouveau mécanisme de bracelet, ce qui pourrait se traduire par une nouvelle gamme d'options de bracelets permettant aux utilisateurs de personnaliser leurs appareils.

Les amateurs d'audio n'ont pas été oubliés. L'événement pourrait être l'occasion de présenter la quatrième génération d'AirPods et les AirPods Max 2. Les AirPods 4 standard pourraient combler le fossé entre les modèles d'entrée de gamme et les modèles plus chers, en intégrant éventuellement certaines fonctionnalités auparavant réservées à la gamme Pro, comme l'annulation active du bruit.

Les AirPods Max 2, en revanche, pourraient repousser les limites de ce que nous attendons d'un casque sans fil. L'amélioration de l'annulation active du bruit numérique est presque une évidence, mais le véritable changement pourrait être l'introduction de fonctions de santé auditive. Celles-ci pourraient être alimentées par une nouvelle puce H3, offrant peut-être de nouvelles fonctionnalités.

Apple évoquera très probablement « Apple Intelligence », sa vision pour l'intégration de l'intelligence artificielle dans l'ensemble de son écosystème. Cependant, on sait déjà que nombre de ces nouvelles fonctionnalités seront réservées aux États-Unis. Il reste maintenant à voir lesquelles arriveront en France.

Comme pour tous les événements Apple, il y a toujours de la place pour des surprises. Apple pourrait notamment lancer un nouvel iPad mini, la dernière génération commençant désormais à dater. Quoi qu’il en soit, l'événement « It's Glowtime » promet d'être comme chaque année un rendez-vous à ne pas manquer, que vous appréciez la marque à la pomme ou non.