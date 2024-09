Les AirPods 4 sont officiels : Apple démocratise la réduction de bruit active et prend soin de nos oreilles

Voici qu'arrive déjà la 4e génération des AirPods, les fameux écouteurs d'Apple. Et cette année, le constructeur de Cupertino a mis les petits plats dans les grands, puisqu'il offre tout un lot de nouveautés à ses petits accessoires audio. Voilà un tour d'horizon de ce qui vous attend avec les AirPods de 4e génération, mais aussi toutes les nouveautés des AirPods Pro 2 et AirPods Max.

En parallèle de sa toute nouvelle gamme d'iPhone 16 / 16 Plus et d'iPhone 16 Pro / 16 Pro Max, Apple a également officialisé lors de sa keynote de septembre 2024 ses nouveaux AirPods 4. L'occasion pour le géant pommé de mettre à jour ses célèbres écouteurs, qui se déclinent désormais en deux versions : l'une équipée d'une réduction de bruit active et l'autre sans.

Les AirPods 4 font le plein de nouveautés et s'enrichissent d'un ANC

Voilà une petite révolution que l'on attendait depuis longtemps. Jusqu'à présent, seuls les AirPods Pro avaient le droit de bénéficier d'une réduction de bruit active (ANC). Cette restriction est désormais du passé. Les AirPods 4 peuvent enfin bénéficier de cette technologie, qui devrait être déclarée d'intérêt public tant il est impossible de s'en passer une fois qu'on y a goûté. En réalité, Apple a pensé aux portefeuilles les plus modestes, puisque deux éditions des AirPods 4 coexistent : les écouteurs sont commercialisés sans ANC (et sont donc nettement moins chers) et avec ANC.

Autres nouveautés : Apple offre à ses écouteurs une puce H2, que l'on trouvait jusqu'à présent sur les AirPods Pro 2. Les écouteurs bénéficient également de basses plus riches et un son plus cristallin à ses écouteurs. Enfin, un capteur de pression fait son apparition sur la tige, proposant un meilleur contrôle de l'activité audio. Enfin, dernière petite innovation : il sera possible de répondre à un appel en hochant simplement la tête.

L'iPhone 15 étant passé à l'USB-C en 2023, il était tout à fait logique que les autres produits Apple profitent de la même connectivité. Ainsi, le petit boîtier qui permet de ranger les écouteurs, mais aussi et surtout de les recharger, bénéficie lui aussi d'un port USB-C. En outre, il profite d'un haut-parleur, qui permet de le retrouver quand on l'a égaré (grâce à l'application Localiser). Ce même boîtier bénéficie d'une charge sans fil, compatible avec les technologies Qi, Qi2 et MagSafe. Côté autonomie, le boîtier devrait offrir jusqu'à 30 heures d'autonomie aux AirPods 4.

Les AirPods 4 avec ANC peuvent être précommandés dès à présent au prix de 199 euros sur le site d'Apple et seront disponibles à compter du 20 septembre prochain. L'édition sans ANC est quant à elle vendue 149 euros.

Avec les AirPods Pro 2, Apple s'intéresse à la perte d'audition de ses utilisateurs

À l'inverse des AirPods 4, la version “Pro” et donc plus premium des écouteurs d'Apple ne profite pas d'une refonte complète. En revanche, les AirPods Pro 2 (qui avaient dévoilés en 2022) bénéficient de nouvelles fonctionnalités, essentiellement dédiés à la santé. Apple a ainsi travaillé sur un nouveau système de protection et de suivi auditif.

Via le nouveau système mis en place par Apple, il est possible de tester l'audition de l'utilisateur, et de partager les résultats avec un médecin. Les AirPods Pro 2 veulent aussi faire office de prothèse auditive, même si Apple n'a pas la prétention de totalement remplacer les solutions professionnelles. Ainsi, les AirProds Pro 2 peuvent booster le volume quand une conversation est détectée, sans pour autant augmenter le volume des autres sons avoisinants.

Aucun nouveau casque AirPods Max à l'horizon ?

En dehors des AirPods de 4e génération, on pouvait aussi raisonnablement s'attendre à un nouveau casque. Apple a finalement décidé de faire l'impasse là-dessus… Ou presque ! En réalité, Apple a simplement apporté un léger rafraîchissement à son casque en lui offrant de nouveaux coloris et une connectique en USB-C. Rien de plus, rien de moins.