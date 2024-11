Si vous avez l'intention de vous offrir les AirPods 3 avant le Black Friday, alors ce deal venant de Carrefour pourrait vous intéresser. Pendant une durée indéterminée, les écouteurs Apple peuvent vous revenir à 125 euros.

Les AirPods 3 sont à l'honneur sur le site Carrefour. Avant l'édition 2024 du Black Friday, les écouteurs Apple accompagnés du boîtier de charge Lightning sont au prix de revient de 125 euros au lieu de 169 euros. La réduction près de 45 euros se fait grâce à une remise immédiate de 10 euros et à 20 % de remise fidélité pour les clients détenteurs de la carte Carrefour. Pour information, la somme de 34 euros ira directement sur la cagnotte du compte client.

Considérés comme les rivaux des Galaxy Buds Pro, les prédécesseurs des AirPods 4 sont équipés de l'audio spatial avec suivi dynamique des mouvements de la tête, de l'égalisation adaptative calibrant automatiquement le son en fonction des oreilles et d'un design ajusté. On retrouve aussi une puce H1, la technologie sans fil Bluetooth 5.0, un accès rapide à Siri et un capteur de pression afin de contrôler la lecture des contenus, prendre un appel, ou encore raccrocher.

Résistants à l’eau et à la transpiration grâce à l'indice d'étanchéité IPX4, les Apple AirPods 3 disposent d'une autonomie maximale de 6 heures d’écoute en une seule charge ou de 30 heures d’écoute avec le boîtier de charge fourni. D'ailleurs, un temps de 5 minutes de charge dans le boîtier donne environ 1 heure d’écoute ou environ 1 heure de conversation. Pour en savoir plus, découvrez ou redécouvrez notre article dédié au test des Apple AirPods 3.