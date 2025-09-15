Vous ne rêvez pas : la version gratuite de Spotify permet enfin de choisir sa musique

La version gratuite de Spotify devient bien moins limitée en options. Elle donne désormais accès à des fonctions de playlists, et permet surtout de choisir un titre spécifique à écouter.

Spotify supprime l'une des limitations les plus frustrantes de sa version gratuite. Les utilisateurs vont enfin pouvoir choisir les morceaux qu'ils souhaitent écouter. Jusqu'ici, quand on recherchait un titre bien précis sur la plateforme sans être abonné Premium, l'application proposait la lecture de chansons d'un genre similaire ou du même artiste. On pouvait espérer que notre musique soit lue à un moment donné, mais il n'y avait aucune garantie, et on pouvait attendre longtemps avant que cela n'arrive.

Cette contrainte a été mise en place pour forcer les utilisateurs à payer un abonnement, Spotify tourne une page importante en la retirant. Avec un compte gratuit, on pouvait écouter des playlists aléatoires, mais on était empêché de sélectionner exactement les morceaux à écouter. Le service estime sans doute que lever cette restriction est nécessaire pour attirer de nouveaux utilisateurs.

Plus besoin de compte Premium pour accéder aux playlists sur Spotify

En améliorant l'expérience d'écoute de musique gratuite, Spotify espère certainement augmenter ses revenus publicitaires, qui n'ont pas atteint les objectifs récemment, tout en espérant ne pas perdre en route d'abonnés Premium, qui avaient justement souscrit, car ils ne pouvaient pas lire les morceaux de leur choix. Spotify vient de déployer l’audio lossless, une fonction exclusive aux comptes Premium. Entre ce nouveau format audio, la publicité, et bien d'autres fonctions, il reste intéressant de conserver un abonnement à la plateforme.

La version gratuite de Spotify se dote également de nombreuses autres nouveautés, comme l'accès aux playlists personnalisées et aux playlists éditoriales, ainsi que la possibilité de créer une couverture personnalisée pour ses playlists. En 2023, Spotify lançait Daylist, une playlist personnalisée qui s'adapte à notre humeur tout au long de la journée et qui évolue en permanence. Cette fonction est désormais disponible pour l'ensemble des utilisateurs.

Le mix de recommandations personnalisées en fonction de vos écoutes qui est généré chaque semaine est, lui aussi, disponible pour les utilisateurs qui n'ont pas d'abonnement. Un suivi des dernières sorties des artistes que vous suivez et l'affichage des paroles viennent en outre enrichir l'expérience.