Ce PC portable gamer Lenovo avec une RTX 3060 est sous la barre des 800 €

Modèle populaire sur le segment gaming, le Lenovo Legion 5 est de retour en promotion à l'approche du Black Friday. Ce PC portable gamer équipé d'un Core i5 et d'une RTX 3060 est à 789 € en ce moment sur Cdiscount. Une souris vous est en plus offerte.

Le Lenovo Legion 5 est un PC portable gamer qui mise sur le rapport qualité prix. Il est proposé en différentes configurations à des tarifs accessibles comparativement à d'autres modèles de sa catégorie. La variante qui est en promotion en ce moment est un Legion 5 15ITH6H équipé d'une carte graphique RTX 3060, d'un processeur Intel Core i5-11400H épaulé par 16 Go de RAM et de 512 Go de stockage SSD NVMe.

Son prix vient de passer sous la barre des 800 € à quelques jours du Black Friday alors qu'on le trouve habituellement autour de 1000 €. Il est à 789 € très exactement sur Cdiscount qui le propose en pack avec la souris Ideapad Gaming M100 RGB à ce prix.

Lenovo Legion 5 : nouvelle baisse de prix sur le PC portable gamer avant le Black Friday

Si vous recherchez un PC portable gamer performant à bon prix, c'est une belle offre qu'on n'est pas certain de retrouver au Black Friday sur ce modèle. 789 €, c'est un bon prix pour un laptop gaming équipé d'une RTX 3060 à 130W. La carte graphique fonctionne donc à pleine puissance et est capable de faire tourner n'importe quel jeu en Full HD dans d'excellentes conditions.

Ce Lenovo Legion 5 dispose en effet d'un écran Full HD de 15,6 pouces avec un taux de rafraichissement qui monte jusqu'à 165 Hz. Si vous vous demandez si une RTX 3060 vaut toujours le coup malgré l'arrivée de la 4060, la réponse est oui. Même si cette dernière est supérieure, notamment avec le DLSS 3, les deux offrent des performances confortables avec ou sans le ray tracing.

Notez enfin que ce PC portable gamer est vendu sans OS, mais cela ne pose pas de problème si vous savez installer Windows. C'est plutôt facile et cela prend moins de 30 minutes en général si vous disposez d'une copie. On retrouve des licences de Windows 11 pour moins d'une vingtaine d'euros sur Internet.