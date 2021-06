Battlefield 6 : le rival de Call of Duty sera dévoilé dans quelques jours !

Battlefield 6 sera enfin dévoilé le 9 juin 2021 à 16 heure française. EA et les équipes de DICE donnent donc rendez-vous aux joueurs pour découvrir, on l'espère, les premières images de gameplay du rival de Call of Duty.

EA s'est enfin décidé à mettre fin aux rumeurs et aux spéculations autour de Battlefield 6. En effet, l'éditeur américain et les développeurs de chez DICE donnent rendez-vous aux joueurs le 9 juin 2021 à 16h heure française, pour un nouvel évènement dédié au rival de Call of Duty. La nouvelle a été confirmée sur le compte Twitter officiel de Battlefield, via un très court teaser d'une dizaine de secondes.

Aucun indice à proprement parler dans cette animation, hormis peut-être le fond, les couleurs et la musique qui font tout même pensé aux épisodes modernes de la franchise, à savoir Battlefield 3 et 4. Bien entendu, impossible de savoir ce que nous réserve EA et DICE lors de cet évènement. On espère néanmoins découvrir du gameplay multijoueur et des informations sur la campagne solo du titre.

Des affrontements d'une ampleur inédite sur Battlefield 6

Pour rappel, le titre dépeindrait une troisième guerre mondiale, qui aurait éclaté entre les forces de l'OTAN et la Russie. Rien de neuf sous le soleil vous allez me dire, mais ce n'est pas vraiment ce qu'on demande d'un Battlefield me direz-vous, le cœur de l'expérience résidant évidemment dans le multijoueur.

À ce sujet, Battlefield 6 serait en mesure de proposer des affrontements d'envergure avec 128 joueurs en simultanée selon de précédentes rumeurs. De récentes déclarations d'Andrew Wilson, PDG D'Electronics Arts, ont confirmé les ambitions du titre, à savoir “proposer des batailles massives et immersives avec plus de joueurs que jamais”.

Il y a quelques jours, nous avons d'ailleurs appris que le cycle jour/nuit jouera un rôle prépondérant dans le multijoueur de Battlefield 6. On se doute que les accessoires du type lunettes de visions nocturnes ou viseur infrarouge/thermique seront d'une grande utilité une fois la nuit tombée.

En outre, la météo pourrait être capricieuse et modifier la topologie du champ de bataille. Une fonctionnalité appréciée des joueurs introduite sur Battlefield 4. Pour rappel, la sortie de Battlefield 6 est prévue pour la fin d'année 2021 sur PS5, Xbox Series X/S et PC. Bonne nouvelle également, EA a confirmé que Battlefield 6 sortira également sur PS4 et Xbox One.