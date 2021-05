Battlefield 6 sera aussi disponible sur PS4 et Xbox One, c’est officiel

Battlefield 6 ne sera pas une exclusivité PS5 et Xbox Series. EA a confirmé que le jeu de guerre sortira également sur PS4 et Xbox One, afin que les joueurs n’ayant pas encore réussi à se procurer les consoles nouvelle génération puissent eux aussi en profiter. Andrew Wilson, son PDG, a affirmé que les graphismes seront exceptionnels, peu importe la plateforme.

EA et Dice se veulent toujours aussi discrets concernant la sortie de Battlefield 6. Les développeurs ont bien assuré un retour à la guerre totale dans le prochain opus de la saga, mais des images du jeu et un trailer manquent toujours à l’appel. Aussi, il est agréable d’obtenir des détails sur le jeu qui ne proviennent pas de diverses fuites. C’est le cas de cette dernière information qui nous vient tout droit d’EA, qui devrait faire quelques heureux parmi les fans de la série.

En effet, le prochain Battlefield sera également disponible sur PS4 et Xbox One. Jusqu’à maintenant, on ne pensait voir le jeu que sur PS5 et Xbox Series X, ce qui n’arrangeait pas les joueurs toujours dans l’attente de trouver une console next-gen disponible. EA a par ailleurs confirmé la fenêtre de sortie communiquée auparavant, à savoir fin 2021, sans donner plus de détails.

EA confirme une sortie de Battlefield 6 sur PS4 et Xbox One

C’est Andrew Wilson, patron d’EA, qui a laissé échapper l’information lors du bilan fiscal de l’éditeur sur l’année 2020. Ce dernier assure avoir pleinement conscience des enjeux de performance posés par une telle décision stratégique. Il évoque notamment « le nombre de joueurs que nous pouvons avoir dans le jeu, la nature de la destruction et ces nouveaux moments Battlefield qui sont de véritables opportunités de nouvelle génération », qui pourraient pâtir de l’ancienneté de la PS4 et de la Xbox One.

Toutefois, Andrew Wilson assure que le jeu sera « génial », bien qu’il admet qu’il sera « encore plus spectaculaire » sur PS5 et Xbox Series X. « Le jeu a tout ce que les fans aiment à propos de Battlefield », a-t-il précisé. « Nous sommes ravis de révéler le jeu aux fans le mois prochain et d’en partager beaucoup plus au cours de l’été. » Pour le moment, l’éditeur n’a « rien à annoncer ». Rendez-vous donc en juin 2021 pour en découvrir plus Battlefield 6.

Source : Video Game Chronicles