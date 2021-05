Battlefield 6 : le cycle jour/nuit et la météo joueront un rôle important dans le multijoueur

Battlefied 6 continue de se dévoiler grâce à Tom Henderson, qui s'intéresse cette fois au mode multijoueur. Le leaker a révélé que le jeu proposera un système de météo et un cycle jour/nuit très développé, semblable au précédent opus. Il a également donné quelques informations à propos du trailer à venir.

Battlefield 6, c'est pour bientôt. EA a d'ores et déjà annoncé une sortie pour cet été, et les informations révélées avant l'heure se bousculent. On doit la plupart d'entre elles à Tom Henderson, leaker renommé qui se spécialise sur le prochain titre de DICE actuellement. C'est notamment lui qui a annoncé que l'atoll de Wake sera bien disponible dans le jeu, une nouvelle qui n'a pas manqué de ravir les fans de la première heure. C'est également lui qui nous a appris que la campagne prendra place dans un futur proche, avec des technologies de guerre avancées.

Dans une vidéo YouTube, Tom Henderson revient notamment sur le trailer qui se fait attendre de la communauté. Selon lui, “le trailer commence avec un ciel bleu agréable et se termine sur une pluie chaotique”. Dans Battlefield 5, la météo est un élément clé du gameplay, avec des tempêtes pouvant éclater à n'importe moment et cacher la vue du joueur. Si ces informations s'avèrent exactes, le trailer pourrait annoncer le retour de ce système très apprécié de la communauté.

Sur le même sujet : Battlefield 6 – les développeurs annoncent un retour à la “guerre totale”

Un mode multijoueur centré autour d'un cycle jour/nuit et d'une météo capricieuse

C'est en tout cas ce que semble affirmer Tom Henderson. La météo sera “une part importante du jeu” que le leaker promet d'être révélée “d'une façon spectaculaire”. Néanmoins, il précise que tous ces éléments ne concernent que le mode multijoueur de Battlefield 6. En effet, celui-ci attend de nouvelles informations tangibles sur la campagne du titre, selon ses dires, ainsi que sur l'éventuelle sortie sur PS4 et Xbox One.

Toutefois, il donne d'autres éléments du gameplay en multijoueur qui donnent l'eau à la bouche. Il sera par exemple possible de contrôler l'avion militaire Osprey, avion que l'on retrouvera également dans le trailer. Il indique également que des fonctionnalités similaires à Levolution, présente dans Battelfield 4 et qui permet d'interagir avec l'environnement de manière irréversible, feront également leur retour.

Du côté de la personnalisation du personnage, DICE aurait mis l'accent sur les casques et armures, en permettant notamment d'ajouter des traces de balles et de porter une combinaison de mastodonte. Enfin, les mouvements devraient être plus fluides que sur les précédents jeux, tandis que le matchmaking se voudrait plus équilibré.