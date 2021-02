Battlefield 6 : les développeurs dévoileront le jeu au printemps 2021

Les développeurs de chez Dice présenteront officiellement Battlefield 6 lors d'un événement au printemps 2021. Electronics Arts, l'éditeur du jeu, vient de confirmer la nouvelle lors de la présentation de ses résultats financiers.

Battlefield 6 fait partie des jeux les plus attendus de l'année 2021 pour tous les fans de la licence et de FPS en général. Pour l'heure, les informations à propos du prochain titre de Dice se font rares, hormis quelques rumeurs et indiscrétions publiées notamment par Tom Henderson, un insider proche du studio suédois.

Quoi qu'il en soit, ce flou autour de Battlefield 6 devrait prendre fin dans peu de temps, comme l'a expliqué le PDG d'Electronics Arts Andrew Wilson. Lors de la présentation des derniers résultats financiers de l'entreprise, le patron a confirmé que le développement du jeu avait pris de l'avance : “Le jeu est en avance sur nos échéances internes. Nous le dévoilerons au printemps 2021 et proposerons une expérience Battlefield marquante pour la période des fêtes de fin d'année 2021″, a-t-il assuré aux actionnaires.

En outre, Andrew Wilson a rappelé les ambitions de Battlefield 6 : “proposer des batailles massives et immersives avec plus de joueurs que jamais”. Pour rappel, de récentes rumeurs évoquaient la possibilité de participer à des affrontements pouvant accueillir 128 joueurs en simultané. La déclaration du responsable va dans ce sens.

Une remastered de Battlefield 3 également de la partie ?

Pour rappel, une version remastérisée de Battlefield 3, considéré comme l'un des meilleurs opus de la saga par les fans, pourrait accompagner le lancement de Battlefield 6 en fin d'année 2021. Nous devons l'information au Youtubeur Daqarie, qui s'est illustré par le passé pour ses révélations sur de précédents jeux Battlefield. Selon ses renseignements, cette édition remastérisée proposerait la campagne solo évidemment, mais aussi l'intégralité des DLC et des packs de cartes lancée sur le jeu durant sa carrière.

Seulement et fait plutôt étonnant, le vidéaste affirme que le titre sera uniquement disponible sur PS4 et Xbox One, et ferait donc l'impasse sur la PS5 et les Xbox Series X et Series S. Il conviendra de prendre ces informations avec des pincettes, d'autant que la vidéo de Daquarie a rapidement été supprimée de sa chaîne pour une raison inconnue. Le rendez-vous est donc pris avec EA et Dice au printemps 2021 pour la présentation officielle de Battlefield 6.

