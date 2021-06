Crysis Remastered Trilogy : la saga culte est remise au goût du jour pour les nouvelles consoles

Crysis va faire son retour fracassant avec des graphismes revus et corrigés. Crytek a en effet annoncé la remastérisation de la trilogie complète, aussi bien sur PC que sur consoles. De quoi redécouvrir cette saga qui a toujours plus misé sur ses graphismes que sur son gameplay.

Novembre 2007, Crytek sort son nouveau jeu : Crysis. Une véritable claque graphique, un étendard du « PC Master Race » qui a mis toutes les configs de l’époque à genoux. Un jeu mythique qui a eu le droit à son remaster en 2020 sur les nouvelles consoles. Aujourd’hui, Crytek annonce également la remise au goût du jour de ses deux suites, les bien nommées Crysis 2 et 3, au sein d'un bundle comprenant la saga complète.

Crytek a en effet dévoilé la Crysis Remastered Trilogy. Elle comprendra le premier volet refait (le même que celui sorti en 2020), mais aussi des rééditions des autres jeux, eux aussi remasterisés. La sortie est planifiée pour l’automne 2021. Il sera possible de se les procurer séparément, puisque beaucoup de joueurs ont déjà le remaster du premier jeu.

Cette collection arrivera sur PC, évidemment, mais aussi sur PS4, Xbox One et Switch. Pas de versions PS5 et Xbox Series X dédiées (dommage) mais Crytek promet tout de même des améliorations graphiques notables si vous jouez aux version PS4 et One sur ces plateformes. Nous ne sommes plus en face d’une claque graphique comme à l’époque, mais les jeux restent encore très beaux.

Crysis, la suite spirituelle de Far Cry

Pour rappel, Crysis avait été pensée comme la suite spirituelle de Far Cry, lui aussi développé par Crytek (Ubisoft a ensuite repris en main la saga). Aux commandes de Nomad, un soldat d’élite équipé d’une combinaison futuriste, le joueur est largué sur une île paradisiaque où soldat nord-coréens et aliens lui barrent la route.

Changement radical d’ambiance pour le deuxième épisode (2011), qui prend place dans les rues de New York. Il s’agit cette fois de défendre la grosse pomme contre une invasion extra-terrestre. Le troisième volet, sorti en 2013, est le plus faible de la saga. S’il était toujours une claque technique à sa sortie, le jeu en lui-même, qui nous ramène encore une fois à New York, n’avait pas franchement enthousiasmé les joueurs.

Cette trilogie remastérisée est donc un excellent moyen de découvrir ou redécouvrir ces titres importants de l’histoire récente du jeu vidéo.