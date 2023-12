POCO C65 : baisse de prix sur le smartphone Xiaomi chez Amazon

Voici une offre sur un smartphone qui pourrait intéresser celles et ceux qui ont un petit budget ! En ce moment, le POCO C65 de Xiaomi est proposé par Amazon à partir de 119 euros seulement.

Direction le site e-commerce Amazon où il est possible de vous offrir un smartphone Xiaomi de la gamme POCO à un prix très accessible. Affiché au tarif conseillé de 149,99 euros au cours de sa sortie, le POCO C65 proposé dans son modèle 128 Go est vendu par le géant du commerce en ligne à 119 euros.

Quant à la version 256 Go, il faut compter 20 euros de plus, soit 139 euros (au lieu de 169,99 euros). Pour information, il s'agit d'un produit vendu et expédié par Amazon qui bénéficie de la livraison gratuite à domicile et du paiement en plusieurs fois sans frais par carte bancaire.

Considéré comme un smartphone d'entrée de gamme, le POCO C65 est équipé d'un écran Dot Drop de 6,74 pouces avec une définition de 1600 x 720 pixels, du processeur MediaTek Helio G85, d'une mémoire vive de 6 Go ou de 8 Go selon la version choisie, d'un espace de stockage pouvant aller jusqu'à 1 To grâce à une carte microSD et d'une batterie de 5 000 mAh avec la charge rapide. L'ensemble fonctionne avec le système d'exploitation Android 13.

La partie APN du téléphone se compose d'un double capteur arrière de 50 + 2 MP et d'un capteur frontal de 8 MP. Compatible avec la 4G, le smartphone embarque la technologie sans fil Bluetooth 5.3, le Wi-Fi, le GPS et une prise casque 3,5 mm.