HONOR casse ses prix pour Noël : 4 smartphones à prix mini !

La période des fêtes est là, et HONOR lance une vague de promotions incontournables pour Noël ! Découvrez des offres incroyables sur leurs smartphones les plus prisés. C'est le moment idéal pour s'offrir la technologie HONOR à prix réduit !

À l'approche de Noël, HONOR lance une série de promotions exceptionnelles sur ses smartphones. Réputée pour la performance et la qualité de ses appareils, la marque propose des offres attractives pour les fêtes. Cette période est l'occasion idéale pour acquérir un smartphone HONOR, connu pour sa technologie avancée et son excellent rapport qualité-prix.

HONOR Magic5 Pro et Magic5 Lite : les stars de Noël

Parmi les offres, on a trouvé le HONOR Magic5 Pro, maintenant à seulement 999,90€ au lieu de 1199,90€ chez HiHonor. Avec une remise de 200€ et des HONOR Earbuds 3 Pro offerts, c'est l'affaire du siècle !

Le HONOR Magic5 Pro se distingue par son écran OLED de 6,81 pouces offrant une résolution exceptionnelle pour une expérience visuelle immersive. Il est équipé d'un processeur Snapdragon 8 Gen 1, garantissant des performances fluides et rapides. Son triple appareil photo principal de 50 MP capture des images d'une netteté et d'une clarté remarquables. Avec une batterie robuste et la charge rapide, le HONOR Magic5 Pro allie innovation et efficacité pour une utilisation quotidienne optimale.

Pour une solution encore plus économique, HONOR vous propose le HONOR Magic5 Lite également en promotion à 299,90€, au lieu de 379,90€. Vous profitez ainsi d'une réduction de 80€ et recevez des HONOR Choice Earbuds X5 gratuits.

Le HONOR Magic5 Lite se distingue par sa caméra selfie de 16 MP, idéale pour des autoportraits de qualité. Son interface utilisateur personnalisable, basée sur Android, offre une expérience utilisateur intuitive et agréable. La technologie NFC intégrée facilite les paiements mobiles et le partage de données. De plus, son cadre robuste et son design moderne en font un choix esthétique et durable. Ce smartphone allie innovation et fonctionnalité, répondant aux besoins des utilisateurs modernes.

HONOR 90 & 90 Lite : l'élégance et la performance à portée de main

Dans la même gamme de prix, on trouve le HONOR 90 disponible pour Noël pour seulement 499,90€ au lieu de 599,90€. Avec une remise de 100€ et un bracelet connecté HONOR Band 7 offert, c'est un cadeau parfait pour les fêtes.

Le HONOR 90 se démarque par son écran OLED de 6,67 pouces, offrant une qualité d'affichage remarquable. Équipé d'un processeur Snapdragon 778G, il assure une performance fluide même lors d'une utilisation intensive. Sa caméra principale de 108 MP capture des images d'une netteté exceptionnelle, tandis que sa batterie de longue durée et la technologie de charge rapide garantissent une utilisation sans interruption. Avec un design élégant et une interface conviviale, le HONOR 90 est un choix judicieux pour les utilisateurs exigeants.

Enfin, parmi la myriade d’offres, on a également sélectionné le HONOR 90 Lite disponible à 249,90€ au lieu de 299,90€ chez HiHonor pour Noël, soit avec 50€ de remise. En prime, pour tout achat du smartphone, l’enseigne vous offre une paire d’écouteurs HONOR Choice Earbuds X5.

Le HONOR 90 Lite se distingue par sa caméra frontale de 8 MP, optimisée pour des selfies clairs et lumineux. Avec une batterie robuste et une charge rapide, il assure une utilisation prolongée sans souci. Son design élégant et son écran de 6,5 pouces offrent une prise en main confortable et une visualisation agréable. Doté d'un processeur Kirin 710A, il gère efficacement les applications et le multimédia, le rendant idéal pour une utilisation quotidienne polyvalente et abordable.

Une pluie de promo chez HONOR pour Noël

HONOR ne s'arrête pas là et propose des codes promos additionnels, cumulables avec les offres de Noël chez HiHonor :

A95ACPS pour 5% de remise sur tous les produits du site

ACPSPHONE7 pour 7% de remise sur tous les smartphones du site

ADEC40 pour 40€ de remise à partir de 500€ d’achat sur le site

ADEC100 pour 100€ de remise à partir de 1000€ d’achat sur le site

Et pour les retardataires, pas de panique ! Tous ces codes restent valables jusqu'au 31 décembre, vous laissant le temps de profiter de ces offres exceptionnelles.

