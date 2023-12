C'est Noël avant l'heure chez Amazon ! Au cours d'une vente flash dédiée à la prochaine période des fêtes de fin d'année, le géant du commerce en ligne a décidé de casser le prix de l'excellent smartphone OnePlus Nord 2.

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN

Au cours des ventes flash de décembre 2023 d'Amazon, le célèbre site de commerce en ligne effectue une offre promotionnelle qui vient du rayon dédié au domaine de la téléphonie. Actuellement, le OnePlus Nord 2 proposé dans un coloris Blue Haze est à 269,90 euros au lieu de 399 euros. Cela fait une réduction de 130 euros par rapport au dernier prix constaté sur la plateforme commerciale.

Pour information, il s'agit d'une version française du téléphone qui est vendue et expédiée par Amazon. L'appareil bénéficie de la livraison gratuite à domicile et au paiement en plusieurs fois sans frais par carte bancaire.

Concernant ses principales caractéristiques, le OnePlus Nord 2 lié au deal Amazon est équipé d’un écran AMOLED de 6,44 pouces avec une définition de 2400 x 1080 pixels, d'une mémoire vive de 12 Go de RAM, d'un processeur MediaTek Dimensity 1200 AI, d'une capacité de stockage de 256 Go, d'une batterie de 4500 mAh compatible avec la charge rapide et du système d'exploitation mobile Android avec une interface utilisateur OxygenOS.

Pour la partie photo/vidéo, le téléphone embarque un triple capteur arrière de 50 MP + 8 MP + 2 MP et un capteur frontal de 32 MP. Besoin d'en en savoir plus ? N'hésitez pas à consulter notre article consacré au test du OnePlus Nord 2.