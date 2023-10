Asus ROG Ally : jusqu’à 400€ de réduction grâce à cette offre de remboursement

Avec la ROG Ally, sa toute nouvelle console portable ultra puissante, Asus a frappé un grand coup. Le constructeur s’apprête même à sortir un nouveau modèle moins cher, équipé cette fois-ci du processeur AMD Ryzen Z1. À cette occasion, Asus propose une très belle offre de remboursement.

Asus Rog Ally au meilleur prix Amazon 621.82€ Découvrir l'offre

Rakuten 679.99€ Découvrir l'offre

Fnac 719.99€ Découvrir l'offre

Cdiscount 799€ Découvrir l'offre

Boulanger 799.99€ Découvrir l'offre

Pixmania FR 854.8€ Découvrir l'offre Plus d'offres

Asus est déjà très connue des gamers grâce à sa marque ROG, Republic Of Gamers. Elle propose de nombreux modèles de PC portables et smartphones dédiés aux jeux vidéo. En sortant sa ROG Ally, Asus a voulu offrir aux joueurs du monde entier la console portable la plus puissante du marché. Mais ce n’est pas tout ! Cette console se veut aussi polyvalente puisqu’elle tourne sous Windows 11. Vous pouvez donc installer n’importe quel jeu sans être cantonné à une bibliothèque précise.

Sortie le 13 juin dernier, la première version de la ROG Ally tourne avec le processeur AMD Ryzen Z1 Extreme et est disponible à un prix public indicatif de 799,99 €. À partir du 16 octobre 2023, une version plus abordable sera également commercialisée, la ROG Ally en version AMD Ryzen Z1. Ce modèle sera en vente au prix officiel de 699,99 €.

À l’occasion de cette sortie, Asus a mis en place une offre de remboursement exceptionnelle.

ASUS ROG ALLY : COMMENT PROFITER D’UNE RÉDUCTION ALLANT JUSQU’À 400 EUROS ?

Du 16 octobre et jusqu’au 31 décembre 2023, pour l’achat d’une console ROG Ally AMD Ryzen Z1 Extreme ou AMD Ryzen Z1, vous pouvez bénéficier d’une offre de reprise sur une ancienne console allant de 100 euros à 400 euros. L’offre est valable uniquement en France métropolitaine et l’achat doit avoir lieu chez un revendeur partenaire (hors market place), en l’occurrence : Accessoires-asus.com, Amazon.fr, ASUS eShop, CDiscount, Boulanger, FNAC ou Darty.

Grâce à cette offre de remboursement, vous pourrez vous procurer la ROG Ally en version AMD Ryzen Z1 entre 599,99 euros et 299.99 euros. Pour la version AMD Ryzen Z1 Extreme, le tarif après remboursement sera entre 699,99 euros et 399.99 euros. C’est donc une belle occasion de s’offrir cette console ultra puissante à petit prix.

ASUS ROG ALLY Z1 : QUELLES SONT SES CARACTÉRISTIQUES ?

Cette nouvelle version moins puissante et plus abordable sort donc le 16 octobre 2023. La ROG Ally Z1 reprend toutes les caractéristiques de sa grande soeur à l’exception notable de son processeur puisqu’on passe sur un processeur AMD Ryzen Z1 au lieu du Z1 Extreme. Pour le reste, on retrouve les 16 Go de RAM LPDDR5 et 512 Go de stockage SSD NVMe PCIe 4.0.

Par ailleurs, l’Asus Rog Ally Z1 est toujours équipée d’un écran IPS de 7 pouces (16 :9) en définition Full HD avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Pour en savoir plus sur l’ensemble des caractéristiques de la version Z1 Extrême, n’hésitez pas à consulter notre test de l’Asus Rog Ally.