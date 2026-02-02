Il reçoit de la pâte à modeler au lieu de sa RTX 3080 Ti à 1300€ et n’a toujours pas été remboursé 4 ans plus tard

Les mésaventures d'utilisateurs ayant reçu un objet incongru à la place de leur carte graphique sont désormais légion. Malheureusement, celles-ci ne se terminent pas toujours bien pour les victimes. L'une d'entre elles attend toujours réparation des années plus tard.

Plusieurs fois, nous avon relayé les histoires incongrues d'utilisateurs ayant reçu un tout autre objet que la carte graphique qu'ils avaient commandée. Souvent, celle-ci est remplacée par un objet relativement lourd dans la boîte pour maintenir l'illusion jusqu'au déballage, comme une brique. Mais certains arnaqueurs ne s'embêtent même pas avec ce genre de détails. Ces derniers mois, certaines victimes ont carrément reçu une banane en lieu et place de leur GPU.

Dire que ces mésaventures sont de véritables casse-tête serait un euphémisme, puisque les cartes graphiques coûtent généralement une petite fortune — et ce, même avant la crise actuelle de la RAM. La plupart du temps, ces histoires se terminent bien pour les utilisateurs lésés, qui parviennent à obtenir un remboursement de la part du vendeur. Mais cela n'est malheureusement toujours pas le cas. Marino, un joueur PC croate, attend toujours son tour depuis plus de 4 ans.

Cet utilisateur qui n'a jamais reçu sa carte graphique n'a toujours pas été remboursé

C'est à nos confrères de VideoCardz que Marino a raconté son histoire. Ce dernier explique avoir tenté d'acheter une RTX 3080 Ti en août 2021. À l'époque, la carte graphique était encore parmi les meilleures proposées par Nvidia, ce qui s'est fait ressentir sur le prix. Marino a déboursé près de 1300€ pour s'offrir la bête. Évidemment, la livraison ne s'est pas exactement passée comme prévu. En ouvrant la boîte, celui-ci découvre non pas un GPU flambant neuf, mais deux énormes bidons de pâte à modeler.

Marino a plusieurs fois contacté le revendeur pour obtenir réparation, mais n'a jamais obtenu de réponse de sa part. Il a alors tenté de faire appel à un avocat, mais là encore, cela n'a mené à rien. Plus de 4 ans plus tard, il est désormais très peu probable que Marino soit un jour remboursé. Pour éviter une telle situation, mieux vaut donc toujours passer par des revendeurs fiables, avec un service client actif. Si ces mauvaises surprises restent rares, il est bien plus prudent de ne pas tenter le diable.

