Ninja CRISPi : le Airfryer révolutionnaire en verre passe à prix cassé, c’est une bonne affaire !

Ninja a réussi à s'imposer sur le marché très concurrentiel des friteuses sans huile en proposant des modèles aux caractéristiques avancées mais à prix abordable. Le géant américain continue d'innover en proposant cette fois une friteuse performante avec des contenants en verre.

Les Airfryers ont totalement changé notre manière de cuisiner. En offrant une alternative moins énergivores que les fours électriques et plus saines que les friteuses à huile, ces appareils compacts permettent de préparer des plats salés et sucrés très simplement.

Avec le CRISPi Cyber Space, Ninja franchit un nouveau cap. Cette friteuse sans huile est en effet constituée d’une unité chauffante CRISPi POWERPOD détachable qui se pose sur des contenants en verre borosilicate résistants aux chocs thermiques. Grâce aux couvercles hermétiques, vous pouvez ensuite transporter simplement les plats ou ranger les bacs au réfrigérateur.

Normalement en vente à 179,99 €, le Ninja CRISPi est en promotion à 149,99 €.

Pour rappel, en renseignant le code PHONANDROIDNINJA25 dans votre panier, vous recevez 12% de réduction supplémentaire. Et bonne nouvelle, cette offre est valable sur de nombreux produits du site officiel.

Ninja CRISPi Cyber Space : un Airfryer 4-en-1 puissant et compact

Si vous recherchez une friteuse sans huile polyvalente, puissante et capable de contenir de grandes quantités, le Ninja CRISPi Cyber Space est le airfryer qu’il vous faut.

Grâce à une puissance de 1700 W qui permet d’atteindre une température maximale de 185 °C, vos préparations sont cuites de manière optimale. Ce modèle dispose de 4 modes de cuisson pour frire ses huile, rôtir, réchauffer tout en conservant le croustillant ou encore maintenir au chaud.

Le Ninja CRISPi Cyber Space est fourni avec 2 contenants en verre, un premier de 3,8 L, idéal pour cuisiner pour toute la famille, et un autre de 1,4 L, adapté aux repas individuels.

L’unité chauffante CRISPi POWERPOD est détachable et les contenants sont équipés de couvercles hermétiques, ce qui permet de transporter facilement vos plats au bureau ou en pique-nique. Chaque bac dispose également d’un support anti-chaleur, ce qui vous permet de les poser sur différentes surfaces en toute sécurité.