Du sel pour refroidir nos appareils ? Cette découverte donne des résultats impressionnants

Des chercheurs ont mis au point un système de refroidissement à base de sel. Une méthode étonnante de prime abord qui se révèle pourtant très efficace. Voici comment ça fonctionne.

Il n'y a pas de puissance sans dégagement de chaleur. Une règle immuable de tous les appareils qui composent notre quotidien. Smartphone, ordinateur, télévision… À mesure que leurs composants deviennent de plus en plus performants, tous doivent trouver de nouveaux moyens de faire baisser la température efficacement. Aujourd'hui, le refroidissement liquide est largement utilisé dans les machines à partir d'un certain volume. Le système a cependant ses limites.

Ça tombe bien : des scientifiques de l'Académie des Sciences en Chine ont trouvé un possible remplaçant. Leur découverte étonne dans la mesure où elle se base sur du sel. Pas celui que vous mettez dans vos plats, mais du thiocyanate d'ammonium. Il se trouve qu'associé à de l'eau puis pressurisé, il arrive faire chuter les températures très fortement. On parle de moins 30° Celsius dans une pièce à température ambiante, voire moins 50° dans un environnement plus chaud.

Comment une solution à base de sel pourrait refroidir nos appareils

L'équipe de chercheurs utilisent une analogie parlante. Imaginez une éponge humide. Ici l'éponge, c'est l'eau, et le liquide absorbé le thiocyanate d'ammonium. Lorsque vous pressez l'éponge, du liquide en sort et génère de la chaleur. Puis dès que vous relâchez la pression, elle réabsorbe le liquide et la chaleur environnante, ce qui provoque une brusque baisse de température. Le procédé possède une efficacité théorique de 80 %. C'est plus que les systèmes utilisés actuellement.

Également plus écologique, ce refroidissement par pressurisation du thiocyanate d'ammonium dans une solution aqueuse pourrait permettre de réduire la facture d'électricité des centre des données IA, extrêmement énergivores. Plus proche de nous, on imagine également une utilisation dans les infrastructures de chauffage et de climatisation individuelles ou collectives. En Chine, l'étude publiée dans la revue Nature est déjà considérée comme avancée majeure. De quoi lui permettre de rattraper son retard dans la course à l'IA plus rapidement ?