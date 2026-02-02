Samsung Galaxy S26 Ultra : voici à quoi ressemblera le smartphone, cette fois c’est certain

À quelques semaines du lancement officiel des Galaxy S26, une fuite dévoile le design final du modèle Ultra. Grâce au poster de l'événement Unpacked publié en avance, nous savons exactement à quoi ressemblera le prochain flagship de Samsung.

Le mois de février est là, ce qui signifie deux choses : Samsung ne va pas tarder à dévoiler aux yeux du monde ses tous nouveaux smartphones premium… et quiconque suit les fuites de près n'y apprendra pas grand-chose de nouveau. En effet, les Galaxy S26 ont, comme toujours, fait l'objet de très nombreuses indiscrétions au cours des derniers mois. Parmi elles, plusieurs rendus et autres photos de coques ont permis de tout savoir de leur design.

Mais jusqu'à maintenant, rien de très concret à se mettre sous la dent dans ce domaine. Dans ces moments-là, on peut toujours compter sur le leaker Evan Blass. Celui qui a révélé la semaine dernière la date finale à laquelle se tiendra l'événement Unpacked s'est laissé aller à une révélation hier. Sur son compte X (anciennement Twitter), ce dernier a en effet partagé une autre image promotionnelle pour la conférence, sur laquelle on aperçoit ni ni moins que le modèle Ultra.

Le design officiel du Galaxy S26 Ultra se dévoile avant l'heure

Sans surprise, le design apparent est similaire à ceux que l'on a pu voir récemment. Si l'on n'aperçoit que l'arrière du téléphone, cela nous permet de confirmer plusieurs éléments capitaux de son design. Premièrement, le Galaxy S26 Ultra arborera bel et bien des angles beaucoup plus arrondis que ce que nous a proposé Samsung ces dernières années, réduisant l'écart visuel avec les autres modèles de la gamme.

Ensuite, le bloc photo sera bien plus profond qu'à l'accoutumée, faisant largement ressortir les 3 capteurs principaux, disposés à la verticale de la coque arrière. Enfin, Samsung tease le retour du S-Pen, que l'on peut voir collé au smartphone sur l'image ci-dessous. En somme, toutes les précédentes fuites sont désormais confirmées, et il n'y a plus de doute à avoir sur l'apparence du prochain flagship de la marque. Rendez-vous dans quelques semaines pour le lancement officiel.