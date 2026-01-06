L’Asus ROG Zephyrus Duo est officiel : un design improbable à deux écrans, un prix salé

Asus fait passer un cap important à son concept de ROG Zephyrus Duo, qui embarque désormais deux grands écrans modulables.

À l'occasion du CES 2026, Asus a présenté une machine qui sort de l'ordinaire. Le ROG Zephyrus Duo fait son retour dans une version bien plus ambitieuse que son prédécesseur. Il adopte un design innovant reposant sur un système à double écran, de 16 pouces chacun.

Cette conception permet à l'utilisateur d'adapter l'appareil à ses besoins du moment, en fonction de ce qui est le plus pratique pour l'activité en cours. Pas moins de cinq modes d’utilisation ont été optimisés pour profiter du design atypique du ROG Zephyrus Duo :

Dual Screen Mode exploite la béquille et le retrait du clavier pour offrir une expérience multi-écran

instantanée, sans adaptateur ni câble.

Laptop Mode propose une configuration classique de laptop 16 pouces, avec le clavier sous l’écran

principal, pour un usage standard.

principal, pour un usage standard. Sharing Mode place le Duo à plat à 180°, permettant à chaque écran de faire face à un interlocuteur

pour une collaboration rapide en groupe.

pour une collaboration rapide en groupe. Book Mode oriente les deux écrans en mode portrait, parfait pour les navigateurs web, outils de

développement ou toute application nécessitant une grande hauteur d’affichage.

Tent Mode positionne les écrans en hauteur. Ils se font face, permettant à deux personnes de jouer ensemble en local, mais chacun avec son écran.

Des performances très haut de gamme

Les deux écrans sont identiques : OLED, 16 pouces, 3K, 120 Hz, espace de couleurs DCI-P3 couvert à 100 %, luminosité 1 100 nits maximum, certification VESA DisplayHDR True Black 1000… La connectique répond aux attentes avec deux ports Thunderbolt4 Type-C compatibles DisplayPort 2.1 et Power Delivery 3.0, deux ports USB 3.2 Gen 2 Type-A, une prise HDMI 2.1, un audio jack et un lecteur de carte SD. Wi-Fi 7 et Bluetooth 6.0 sont au rendez-vous pour l'expérience sans fil.

Avec un processeur Intel Core Ultra 9 386H, une carte graphique jusqu'à Nvidia RTX 5090, jusqu'à 64 Go de RAM et jusqu'à 2 To de stockage SSD PCIe 5.0, ce PC portable n'est pas qu'un design qui sort du lot, mais aussi une machine qui offre une puissance brute très élevée.

Sans surprise, ce concentré de technologies a un prix. L'Asus ROG Zephyrus Duo sortira lors du deuxième trimestre 2026 et sera disponible à partir de 4 999 euros en France.