Assassin’s Creed Valhalla : du 4K en 30 FPS seulement sur Xbox Series X

Assassin’s Creed Valhalla s’affichera bien en 4K mais en 30 FPS seulement sur Xbox Series X. Ubisoft vient de confirmer la nouvelle à nos confrères de la branche portugaise d’Eurogamer. Le sacro-saint 4K 60 FPS n’est donc pas pour tout de suite.

Assassins’s Creed Valhalla s’annonce clairement comme l’épisode le plus ambitieux de la saga. Monde ouvert plus grand et vivant que jamais, gestion du village et du clan, personnalisation du personnage principal Eivor poussée à son paroxysme, le studio Ubisoft Montréal reprend et améliore sa formule mise au point sur Assassin’s Creed Origins et Odyssey.

Et comme le fut Assassin’s Creed Black Flag en 2013, AC Valhalla sera bien cross-gen. C’est à dire que le titre sortira à la fois sur les consoles actuelles PS4 et Xbox One, mais également sur les consoles new-gen, à savoir la PS5 de Sony et la Xbox Series X de Microsoft. Sans surprise, la mouture new-gen profitera des capacités techniques des deux machines, avec on l’imagine des temps de chargement réduits, du Ray-Tracing et d’autres joyeusetés.

Bien évidemment, les joueurs espèrent pouvoir profiter de ce nouvel opus en 4K et 60 images par seconde. Un espoir qui vient malheureusement d’être réduit à néant par Ubisoft. L’éditeur vient de confirmer la nouvelle à nos confrères de la branche portugaise d’Eurogamer :

« Nous pouvons actuellement garantir qu’Assassin’s Creed Valhalla tournera au moins à 30 FPS sur Xbox Series X. Il bénéficiera de temps de chargement plus rapides, et de l’amélioration des graphismes rendues possible par la console. Nous sommes impatients de vous montrer le magnifique monde que nous sommes en train de créer en résolution 4K », affirme Ubisoft.

La résolution au profit de la fluidité

Si la déclaration d’Ubisoft concerne uniquement la version Xbox Series X du titre, il y a de grandes chances pour que la mouture PS5 soit logée à la même enseigne, sachant que la Xbox Series X s’annonce d’ores et déjà comme plus puissante que sa concurrente. Comme à son habitude donc, l’éditeur français fait la part belle à la résolution plutôt qu’à la fluidité. Cependant, rien n'empêche qu’Ubisoft propose un mode 1080p en 60 FPS constant, pour contenter tous les joueurs.

Dans tous les cas, il est évident que les derniers blockbusters prévus en milieu et fin d’année 2020 comme The Last Of Us Part II, Cyberpunk 2077 ou Assassin’s Creed Valhalla ne profiteront que d’améliorations mineures (hormis grosse surprise) sur PS5 et Xbox Series X. Il faudra probablement attendre les premières exclusivités PS5 et Xbox Series X pour goûter aux véritables joies de la new-gen. Pour rappel, le 7 mai 2020 Microsoft a profité d’une conférence Inside Xbox pour présenter les futurs titres de la Xbox Series X.

Source : Eurogamer