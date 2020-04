The Last of Us Part II : sortie repoussée au 19 juin, Ghost of Tsushima en juillet

The Last of Us Part II est à nouveau repoussé en raison du coronavirus. Il faudra attendre le 19 juin 2020 pour retrouver Ellie et Joel. La sortie de Ghost of Tsushima est elle aussi reportée au 17 juillet 2020, comme vient de l’annoncer le patron de Sony WorldWide Studios.

Décidément, à en croire que The Last Of Us Part II n’arrivera jamais dans les boutiques. Après un premier report de sortie du 21 février au 29 mai 2020, Sony avait annoncé repousser à nouveau la sortie du The Last Of Us Part II à une date indéterminée en raison du coronavirus. Les joueurs et joueuses du monde entier attendaient depuis lors une nouvelle date à marquer sur leur calendrier.

Bonne nouvelle puisque Sony vient de couper court à cette attente. Le prochain titre de Naughty Dog sera bel et bien disponible le 19 juin 2020. Seulement, le constructeur de la PS5 a annoncé par la même occasion un nouveau report : celui de Ghost Tsushima. Le jeu du studio SuckerPunch, les papas de la saga Infamous, sortira quant à lui le 17 juillet 2020 au lieu du 26 juin.

Hermen Hulst, patron de Sony WorldWide Studios, a tenu à remercier les deux studios (et partenaires de longue date) pour leurs travaux sur les deux titres, malgré la conjoncture actuelle :

« Au milieu de quelques perturbations dans nos manières de travailler, nous voulions apporter une mise à jour aux joueurs Playstation qui sont impatients de savoir quand nos prochains titres exclusifs arriveront sur Playstation 4. Alors que nous commençons à voir une plus grande facilité dans l’environnement de distribution mondial, je suis heureux de confirmer que The Last Of Us Part II arrivera le 19 juin. Et Ghost of Tsushima suivra le 17 juillet.

Je tiens à féliciter et à remercier personnellement les deux équipes de Naughty Dog et SuckerPunch Productions pour leurs réalisations, car nous savons que ce n’est pas une tâche facile d’atteindre la ligne d’arrivée dans de telles circonstances. Les deux équipes ont travaillé dur pour offrir des expériences de classe mondiale, et nous avons hâte de voir ce que vous en pensez lorsqu’elles sortiront dans quelques mois à peine », remercie-t-il.

Pour rappel, The Last Of US Part II et Ghost of Tsushima ne sont pas les seuls jeux à avoir vu leur sortie repoussée en raison du coronavirus. Le très attendu Cyberpunk 2077 a également vu sa sortie repoussée au 17 septembre 2020. Notez qu’une version next-gen PS5 et Xbox Series X a d’ores et déjà été annoncée après le lancement des deux consoles en fin d’année 2020.

