Xbox Series X : la console sortira bien fin 2020, mais avec peu de jeux

La Xbox Series X sortira bien à la fin de l’année. Phil Spencer, patron de la division Xbox chez Microsoft, s’est montré rassurant en indiquant que la console ne souffrirait d’aucun retard. En revanche, certains jeux pourraient arriver plus tard.



Covid-19 oblige, le monde tourne au ralenti et beaucoup de produits high tech pourraient subir des retards. Pourtant, ce ne sera pas le cas de la Xbox Series X, la nouvelle console de Microsoft. Phil Spencer, le patron de la division Xbox de Microsoft, a tenu à rassurer les consommateurs (et investisseurs) au micro de CNBC : la machine arrivera bel et bien à temps pour les fêtes de fin d’année.

« Globalement, je pense que nous sommes dans les temps. La plus grande inconnue reste la production des jeux. Elle fonctionne à plein régime, vous avez des centaines de gens qui travaillent ensemble, qui construisent des éléments visuels, qui font avancer le processus créatif », explique Phil Spencer.

La console est à l’heure, pour les jeux c’est moins certain

Difficile, pour les développeurs, pendant la période de confinement, de garder le même rythme de travail. Pour Spencer, la priorité absolue reste pour l’instant la sécurité de ses employés, qui ne seront pas poussés à tenir le calendrier fixé avant la pandémie. Du coup, si tout semble dans les temps côté console, on ne peut pas forcément autant en dire autant côté jeux.

Ainsi, Microsoft a déjà choisi de repousser ses jeux Wasteland 3 (28 août) et Minecraft Dungeons (26 mai). Halo Infinite, seul jeu Microsoft confirmé pour le lancement de la Series X, n’a pour l’instant pas modifié sa date de sortie. Les choses pourraient toutefois changer d’ici la fin de l’année, si l’on en croit les déclarations de Spencer.

Ces retards pourraient également concerner les jeux des éditeurs tiers, sur lesquels Microsoft compte beaucoup. Jeudi 7 mai, la firme de Redmond tiendra d’ailleurs une conférence virtuelle pour présenter les jeux tiers de la Series X, dont le très attendu Assassin’s Creed Valhalla officiel depuis la semaine dernière.

La concurrence aussi est dans le flou

La Xbox Series X sortira donc bien en 2020, mais son catalogue de lancement pourrait être limité. Il faudra certainement attendre 2021 pour voir l’offre de jeux se multiplier sur la console.

La concurrence n’est évidemment pas épargnée par les mêmes contraintes. Sony prévoit lui aussi une sortie en fin d’année de sa PlayStation 5, mais la production pourrait être grandement impactée. Selon Bloomberg, Sony prévoirait un stock allant de 5 à 6 millions de consoles pour les trois premiers mois d’exploitation, ce qui est très peu.

A titre de comparaison, la Playstation 4 avait été distribuée à 7,5 millions d’exemplaires lors de son lancement en 2013, et il était alors déjà compliqué de s’en procurer une dans les premiers mois.