Arrêtez tout ! La PS5 est de retour sur la Fnac mais pas pour longtemps

Vite ! Voici une nouvelle chance d'acquérir la PS5. La console de Sony est de retour en stock sur la Fnac pour une durée limitée. Comme d'habitude, le stock devrait s'envoler à la vitesse éclair.

VOIR LE PACK PS5 + HORIZON FORBIDDEN WEST + DEUXIEME MANETTE

VOIR LE PACK PS5 DE + HORIZON FORBIDDEN WEST + CASQUE SONY

Un nouveau drop PS5 est en cours. La console est disponible dans ses deux versions sur le site de la Fnac. Vous avez donc le choix entre la version standard et celle digitale. Toutes deux sont proposées dans un pack qui comprend le jeu Horizon Forbidden West et un accessoire.

La PS5 standard est ainsi accompagnée de la deuxième manette (coloris rouge). Mais si vous préférez la version digitale, celle-ci est vendue avec le casque sans fil Sony Pulse 3D. Les commandes sont ouvertes depuis 14h30 ce mardi 2 août 2022. On vous conseille de ne pas trainer pour saisir cette occasion d'acheter la PS5 dont les stocks restent toujours aussi rares.

PS5 + Horizon Forbidden West + deuxième manette / Casque Sony Pulse 3D

Ce pack devrait mettre tout le monde d'accord puisqu'il associe la PS5 au titre Horizon Forbidden West que nous avons eu le plaisir de tester. Le premier grand Open-Word sur PS5 est l'un des jeux les plus populaires sur la plateforme depuis le début de l'année. La deuxième manette est également incluse dans le bundle si vous choisissez d'acquérir la version standard de la PS5. L'ensemble est à 654,99 €.

La version digitale quant à elle associée au casque Sony Pulse 3D en plus du jeu. Il faut dans ce cas débourser 559,99 € pour s'offrir le pack. Pour rappel, la PS5 DE offre les mêmes caractéristiques que la console standard, à la différence qu'elle est dépourvue d'un lecteur de disque. Vous pourrez donc y installer les jeux uniquement en version dématérialisée.

La console dispose d'un stockage SSD NVMe de 825 Go. Si l'espace venait à vous manquer, il est possible d'ajouter un stockage d'appoint. Nous vous invitons d'ailleurs à jeter un coup d'œil sur notre guide d'achat des meilleurs SSD optimisés pour la PS5, avec des débits allant jusqu'à plus de 7000 Mo/s. De quoi profiter de toute la vitesse de l'interface PCIe 4.0.

VOIR LE PACK PS5 + HORIZON FORBIDDEN WEST + DEUXIEME MANETTE

VOIR LE PACK PS5 DE + HORIZON FORBIDDEN WEST + CASQUE SONY

Une PS5 toujours aussi rare en stock

Le déséquilibre en l'offre et la demande se poursuit en ce deuxième semestre de 2022. Nous assistons à des drops périodiques de la PS5 avec une disponibilité toujours furtive au prix conseillé. Si la console est toujours en stock au moment où vous tombez sur cet article, n'attendez pas une seconde de plus.

Notez que Cdiscount propose aussi un pack similaire en ce moment. Celui-ci comprend la console standard, deux jeux et le casque Sony Pulse 3D. Enfin, si vous cherchez encore des arguments pour lâcher votre PS4, n'hésitez pas à lire notre dossier complet pour tout savoir sur les atouts de la nouvelle console de Sony.