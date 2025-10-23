L’iPhone 17 Pro orange devient rose, et les conseils d’Apple frisent le ridicule

Les signalements se multiplient autour du nouvel iPhone 17 Pro orange. Certains utilisateurs affirment que leur appareil changerait de teinte après quelques semaines d’usage. Un problème isolé pour Apple, mais qui touche de plus en plus les possesseurs du modèle.

Lors de la sortie de l’iPhone 17 Pro, Apple avait voulu marquer les esprits avec un tout nouveau coloris baptisé Cosmic Orange. Une teinte éclatante censée symboliser la modernité et le renouveau du design Pro. Mais quelques semaines après sa commercialisation, certains propriétaires ont remarqué que leur iPhone 17 Pro Max perdait peu à peu sa couleur d’origine. Publiée sur Reddit, la photo d’un appareil devenu rose doré a immédiatement fait le tour du web, alimentant les débats entre illusion d’éclairage, défaut de fabrication ou réaction chimique inattendue.

Depuis, le sujet a pris de l’ampleur. Des publications similaires ont été repérées sur TikTok et sur d’autres forums spécialisés, confirmant que le phénomène ne se limite pas à un seul utilisateur. Selon les informations recueillies, plusieurs modèles d'iPhone 17 afficheraient la même décoloration progressive, parfois visible uniquement sur les bords du châssis. Tous les témoignages évoquent un point commun : les utilisateurs concernés utilisaient une coque de protection, ce qui rend la cause encore plus difficile à déterminer. Certains évoquent une réaction à la chaleur dégagée lors de la recharge ou un revêtement sensible à certains matériaux plastiques.

Le remède d’Apple contre la décoloration ? Ne pas exposer l’iPhone au soleil

Apple n’a pas encore publié de communiqué officiel, mais les conseils figurant sur son site d’assistance donnent quelques pistes. Le fabricant recommande d’éviter les produits contenant du peroxyde ou de l’eau de Javel, susceptibles d’altérer la finition métallique. Les lingettes désinfectantes doivent être utilisées avec précaution, suivies d’un essuyage doux et humide. L’entreprise précise également que l’exposition prolongée à la lumière directe du soleil ou à des solvants puissants peut modifier la teinte du titane coloré, notamment sur les modèles les plus clairs.

D’après les informations de MacRumors, certains ayant contacté le support Apple auraient obtenu le remplacement de leur appareil, signe que la marque prend la situation au sérieux. Pour l’instant, seuls les modèles orange semblent concernés : aucune décoloration n’a été signalée sur les versions argent ou bleu profond. Le problème reste donc limité, mais rappelle que les finitions colorées peuvent réagir différemment selon les conditions d’usage. En attendant d’en savoir plus, mieux vaut éviter les nettoyants agressifs et la surexposition à la chaleur. L’iPhone 17 Pro orange voulait se faire remarquer, il le fait… peut-être un peu trop.