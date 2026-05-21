PlayStation Plus : l’augmentation des prix touche toutes les formules, mais il existe une solution pour faire des économies

En annonçant la hausse des prix de son PlayStation Plus Essential, Sony s'est bien gardé de dire que les autres tiers sont également revus à la hausse. La bonne nouvelle, c'est qu'une méthode permet de continuer à payer le même prix qu'auparavant.

En début de semaine, une énième mauvaise nouvelle s'est abattue sur les joueurs PlayStation. Cette fois, c'est le PlayStation Plus qui a vu son prix augmenter. Sony a visiblement décidé de tout annoncer d'un coup, comme une sorte de grosse pilule à avaler dans l'espoir que cela passe mieux. Pour rappel en effet, à peine deux mois plus tôt, le constructeur japonais a de nouveau revu le prix de sa PS5 à la hausse, avec une augmentation notable de 100 €.

Les joueurs pouvaient alors se consoler en se disant que seule la formule Essential était impactée par l'augmentation. Dans sa communication, Sony n'a évoqué que son tiers le plus bas, un cadeau dont les utilisateurs se seraient certes bien passés, mais qui aurait au moins eu le mérite d'inciter à opter pour une formule plus haute. Mais la firme a apparemment préféré garder la surprise pour les autres.

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Voici comment payer son abonnement PlayStation Plus moins cher après l'augmentation des prix

C'est donc aujourd'hui que s'applique la nouvelle grille tarifaire du PlayStation Plus. On découvre pour l'occasion que la formule Essential n'est finalement pas la seule impactée par la hausse des prix. En effet, tous les tiers voient leur prix augmenter à compter de ce jour. Voici les nouveaux tarifs en vigueur pour le PlayStation Plus :

Formule Essential

Un mois : 9,99 € par mois

Trois mois : 27,99 € par mois

Un an : 71,99 €

Formule Extra

Un mois : 15,99 € par mois

Trois mois : 43,99 € par mois

Un an : 125,99 €

Formule Premium

Un mois : 18,99 € par mois

Trois mois : 54,99 € par mois

Un an : 151,99 €

L'addition est donc salée pour tout le monde… ou presque. Si vous avez déjà souscrit à un abonnement d'un an, peu importe la formule, vous pouvez remarquer le prix n'a pas changé. Autrement dit, la seule option à l'heure actuelle pour continuer à payer le même prix est de passer à un abonnement sur douze mois. Il s'agit d'un petit investissement mais d'une bien meilleure affaire sur le long terme.