Windows 11 se dote d’une fonctionnalité que les utilisateurs de MacBook et de PS5 connaissent bien

Microsoft vient d'ajouter une nouvelle petite fonctionnalité à Windows 11 pour renforcer “l'immersion” et l'expérience utilisateur. Si vous possédez une PS5 ou que vous avez récemment utilisé un MacBook, vous savez déjà de quoi il s'agit.

Windows 11
Crédits : Unsplash

Microsoft est très occupé en ce moment à rattraper des années d'erreur et de négligence au sein de Windows 11, mais cela ne veut pas dire que la firme n'a pas le temps de travailler sur quelques petites fonctionnalités centrées sur l'expérience utilisateur. Pour ce faire, elle n'hésite d'ailleurs pas à regarder ce qui se fait ailleurs. Ainsi, si vous possédez une PS5, le mot “retour haptique” vous dit certainement quelque chose.

Les retours haptiques sont de petites vibrations, extrêmement précises, envoyées par l'appareil dans des situations données. Sur la console de Sony par exemple, cela lui permet de créer une meilleure immersion pour le joueur, en faisant vibrer sa manette DualSense pour imiter les pas du personnage ou la pluie qui tombe. La technologie est également utilisée par Apple sur Macbook, lorsque celui-ci effectue des actions bien précises. Et c'est désormais aussi ce que peut faire Windows 11.

Sur le même sujet — Windows 11 va enfin arrêter ce comportement très agaçant quand vous recherchez un fichier

Windows 11 hérite de cette fonctionnalité des MacBook et de la PS5

La dernière mise à jour du système d'exploitation apporte en effet les retours haptiques sur les PC compatibles. L'option apparaît dans les paramètres des appareils comme la souris ou le trackpad. Ceux-ci se déclenchent sous certaines conditions, comme lorsque l'on déplace un fichier dans un dossier ou lorsque l'on redimensionne une fenêtre pour l'aimanter à un ancrage. Autrement dit, comme le dit Marcus Ash, responsable de la conception et de la recherche chez Microsoft, sur les « interactions à forte valeur ajoutée ».

Pour l'heure, l'utilisation est donc encore un peu limitée, mais elle est amenée à se développer par la suite. Les tests sont en cours chez Microsoft pour déterminer quelles sont, justement, ces fameuses « interactions à forte valeur ajoutée ». Du côté utilisateur, il est possible de configurer l'intensité des vibrations, voire de les retirer complètement. Quoiqu'il en soit, les appareils compatibles ne courent pas les rues.

Source : Windows Central


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