Ce geste qui énervait des millions d’utilisateurs Android va enfin disparaître avec Android 17

Android 17 va modifier en profondeur la façon de jongler entre plusieurs applis multimédia. Le carrousel horizontal, source d'erreurs involontaires, laisse place à un nouveau système de cartes. Ce changement paraît anodin, mais il agaçait bien plus d'utilisateurs qu'on ne le pensait.

Sur Android, les contrôles multimédia accompagnent les utilisateurs en permanence. Sur l'écran de verrouillage comme dans les notifications, quelques gestes suffisent pour piloter la lecture. Lorsque plusieurs applis tournent en parallèle, le système permet de basculer de l'une à l'autre par un simple balayage. Les lecteurs défilent alors de gauche à droite, comme un carrousel. La bêta 3 d'Android 17 QPR1 a été déployée cette semaine à l'occasion du Google I/O 2026. Elle apporte plusieurs changements notables à cette interface.

Les principales nouveautés d'Android 17 présentées lors de l'Android Show I/O touchaient déjà des points concrets. Basculer entre plusieurs applis avec l'ancien carrousel pouvait involontairement déclencher un saut en avant dans la piste en cours. Le geste de balayage servait à la fois à changer d'appli et à avancer la lecture. Ce double usage prêtait souvent à confusion.

Android 17 remplace le carrousel multimédia par un nouveau système de cartes bien plus pratique

D'après Android Authority, Google remplace le carrousel horizontal par un système de cartes distinctes dans Android 17 QPR1. L'appli active reste affichée en pleine largeur au centre. Les autres lecteurs se réduisent en petites cartes sur les côtés de l'écran. L'utilisateur peut désormais tapoter l'une de ces cartes pour y basculer directement, sans risquer de déclencher une action involontaire. Le glissement reste possible pour ceux qui y sont habitués. Le système ordonne les applis par priorité. La lecture locale apparaît en tête, suivie des appareils distants, puis des sessions récemment interrompues.

Ce nouveau design répond à une plainte récurrente des utilisateurs Android. L'ancien carrousel utilisait le même geste horizontal pour deux actions différentes. On pouvait avancer la lecture par erreur en cherchant simplement à changer d'appli. La séparation visuelle proposée dans cette bêta QPR1 résout ce problème de manière directe. La version stable est attendue pour septembre 2026. D'ici là, seuls les possesseurs d'un Pixel inscrits au programme bêta peuvent tester le changement.