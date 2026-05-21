Se faire livrer ses courses ou louer une voiture devient possible sur Airbnb

Airbnb lance des services au-delà des offres de logement, entre location de voiture, livraison de courses ou réservation d'un transport privé.

La grande tendance des plateformes est à la diversification. On l'a vu avec Uber qui investit le marché de l'hébergement, et c'est désormais Airbnb qui entame une importante mue. L'entreprise cherche à s'imposer tout au long du voyage de ses utilisateurs, au-delà de la simple recherche de logement.

Airbnb avait déjà changé toute son interface et introduit de nouveaux services l'année dernière, et va aller encore plus loin à partir de cet été. La première nouveauté est la livraison de courses dans son logement Airbnb. “Dans certaines villes, les hôtes peuvent même réceptionner la commande et ranger vos courses dans le logement avant votre arrivée”, est-il précisé. La plateforme, en partenariat avec Instacart, promet la livraison gratuite et 10 $ de réduction dès 50 $ de commande. Reste à connaitre le prix des articles pour savoir si cela vaut vraiment le coup. Il faudra se rendre dans l'une des plus de 25 villes aux États-Unis où ce service est disponible au lancement pour pouvoir le tester.

Consigne à bagages et location de voitures

Airbnb met aussi en place un système de réservation de service de transport privé pour vous rendre à votre logement et en repartir. “Votre chauffeur suit le statut de votre vol et vous accueille à votre arrivée. En tant que voyageur sur Airbnb, vous bénéficiez de 20 % de réduction sur chaque trajet”, est-il expliqué. Plus de 160 villes dans le monde sont éligibles.

Des offres de location de voitures seront aussi intégrées à la plateforme, comme peut déjà le faire Booking. “Nous vous présenterons les véhicules disponibles à proximité de votre logement et vous proposerons la voiture la mieux adaptée à votre groupe”, fait savoir Airbnb, qui s'est rendu compte qu'il passait à côté d'un juteux marché en laissant ses utilisateurs louer un véhicule depuis un autre acteur.

Airbnb s'est aussi allié avec Bounce pour permettre aux voyageurs de déposer leurs affaires avant leur arrivée ou après leur départ du logement. Il est possible de consulter les consignes disponibles à proximité depuis l'app. Sont annoncées 15 000 consignes dans 175 villes, avec 15 % de réduction dans certaines villes en passant par Airbnb. Enfin, des fonctions d'IA permettent de simplifier la recherche de logement.