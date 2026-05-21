Android 17 : la bêta 3 dévoile deux raccourcis inédits, mais ils ne sont pas destinés aux smartphones

Google a récemment publié la troisième version bêta d’Android 17 QPR1. Cette dernière révèle deux nouveaux raccourcis bien pratiques pour les aficionados des captures d’écran. Cependant, à y regarder de plus près, ces nouveaux boutons pourraient finalement ne pas être destinés aux smartphones, mais à un autre type d’appareils.

Android 17
Crédits : Google

La firme de Mountain View a été sur tous les fronts ces derniers temps. Entre l’Android Show : Edition I/O, la conférence Google I/O, les articles de blog en marge (notamment sur Android Auto), les vidéos YouTube complémentaires (par exemple pour évoquer d’autres nouveautés majeures d’Android 17) et le lancement de Wear OS 7, le géant de la tech n’a pas chômé.

C’est également dans cette fenêtre de tir que l’entreprise a décidé de publier la Bêta 3 d’Android 17 QPR1. Et cette version n’apporte pas uniquement des changements au niveau de l’interface. En effet, l’aperçu apparaissant après une capture d’écran affiche désormais deux nouveaux raccourcis, que nos confrères d’Android Authority ont repérés et sont parvenus à activer. Mais ces boutons inédits ne seraient pas destinés aux smartphones

La bêta 3 d’Android 17 révèle deux boutons bien pratiques pour les captures d’écran, mais ils seraient réservés à un certain type d’appareils

La première icône est « Copier dans le presse-papiers » (Copy to clipboard). Elle permet, comme son nom le suggère explicitement, de copier la capture d’écran afin de la coller directement dans les applications compatibles avec le collage d’images dans les champs de texte – comme WhatsApp, pour ne citer qu’elle.

La capture étant stockée dans le presse-papiers jusqu’à ce que vous la supprimiez ou colliez, elle apparaît dans les suggestions du clavier virtuel. Ce second point s’adresse surtout aux applications de clavier autre que Gboard, qui propose déjà une fonction intégrée.

Le second bouton est « Ouvrir le dossier » (Open in folder) : il ouvre le dossier des captures d’écran dans l’application système Fichiers – qui n’est pas Files by Google.

Mais, point intéressant, activer ces icônes a fait perdre à nos confrères les captures d’écran défilantes. Ils tirent la conclusion que ces options inédites ne sont peut-être pas destinées aux smartphones, mais aux appareils à grand écran, tels que les tablettes ou les ordinateurs portables. Et la présence de ces options dans la fuite d’Aluminium OS corrobore cette hypothèse.

Toutefois, tout cela reste de l’ordre de l’hypothétique : Google ne s’est pas exprimé à propos de ces nouveautés. On ignore donc à quels types d’appareils elles sont véritablement destinées, ni quand elles seront déployées. Affaire à suivre…


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