Capcom préparerait deux nouveaux remakes pour Resident Evil, mais pas ceux auxquels vous pensez

D'après une récente fuite, Capcom continuerait sur sa lancée de remake pour sa série phare Resident Evil. À ce jour, deux nouveaux jeux seraient en cours de développement. Mais alors que le studio s'est jusqu'à maintenant concentré sur les titres principaux de sa série, les prochains à sortir vont sortir un peu des sentiers battus.

Depuis quelques mois, tous les fans de Resident Evil attendent avec impatience la prochaine entrée dans la saga culte. Baptisée Requiem, celle-ci a d'ores et déjà dévoilé un bout de gameplay qui a largement convaincu les foules. Mais le jeu n'est pas le seul projet en préparation dans les bureaux de Capcom. En effet, le studio est depuis quelques années bien décidé à moderniser l'ensemble de sa série, à grands renforts de remake.

Le dernier en date est celui de Resident Evil 4, sans doute le plus important Resident Evil de tous les temps — et, à vrai dire, l'un des jeux vidéo les plus importants tout court. Mais avant ce dernier, nous avons également eu droit à des remakes de Resident Evil 2 et Resident Evil 3, tous très bien accueillis par la critique et s'étant extrêmement bien vendus. Aussi, cela ne surprend personne d'apprendre que Capcom prépare de nouveaux remake. Toutefois, on parie que vous ne devinerez pas quels jeux auront cette fois-ci droit à un gros coup de poliche.

Deux remakes de Resident Evil sont en développement

L'information nous vient tout droit du leaker Dusk Golem, dont les prévisions se sont plusieurs fois vérifiées par le passé. D'après, Capcom travaillerait donc sur deux remakes. D'une part, un remake de Resident Evil – Code: Veronica prévu pour 2027, et d'autre part, un remake de Resident Evil 0 prévu quant à lui pour 2028. Alors que l'on s'attendant à une version plus moderne du tout premier jeu de la série, qui a certes eu droit à un remaster mais encore bien loin des standards actuels, ce sont donc finalement deux épisodes annexes qui auront droit à un gros dépoussiérage.

Pour rappel, Resident Evil – Code: Veronica est sorti en 2000, juste après Resident Evil 3 et cinq ans avant Resident Evil 4. L'histoire se déroule trois mois après que Claire Redfield se soit échappé de Racoon City, qui se retrouve emprisonnée après avoir tenté de retrouver son frère. Resident Evil 0 est sorti quant à lui en 2002 et sert de prequel au premier épisode de la série, permettant d'en savoir plus sur les origines d'Umbrella.