Resident Evil Code Veronica aura bien droit à son remake

Claire et Chris Redfield vont faire leur grand retour dans Resident Evil Code Veronica Remake. Le jeu sera annoncé en 2026 par Capcom.

Capcom enchaîne les succès depuis quelques années, et sa licence culte Resident Evil n'y est pas étrangère. L'éditeur s'est remis en question après les épisodes 5 et 6, qui ont déçu de nombreux joueurs, prenant son temps pour revenir avec de nouvelles formules. Depuis, l'accueil a été excellent pour Resident Evil 7, qui est revenu à un gameplay plus axé sur la survie et la peur que l'action. Resident Evil Village (8) a lui aussi cartonné, tandis que les remakes de Resident Evil 2 et 4 sont considérés comme très réussis. Seul Resident Evil 3 Remake est un peu plus en retrait, mais d'une manière générale, Capcom a su redonner ses lettres de noblesse à la franchise.

Le 27 février 2026, Resident Evil Requiem (9) va sortir, et de ce que l'on en a vu pour l'instant, il devrait répondre aux attentes. Le personnage emblématique de Leon Kennedy sera présent pour la dimension action, tandis qu'un gameplay survie et infiltration a été pensé pour Grace. On retourne à Raccoon City, et les joueurs auront le choix entre une vue à la première ou à la troisième personne, une initiative audacieuse.

Resident Evil 0 Remake aussi en préparation

Et on sait déjà ce qui devrait suivre pour l'avenir de Resident Evil. La doubleuse Eva La Dare, qui prête sa voix à Sheva dans Resident Evil 5, a teasé une surprise pour l'anniversaire des 30 ans de la licence. Beaucoup ont cru à une annonce de Resident Evil 5 Remake, mais le leaker Dusk Golem a démenti. On lui donne du crédit, car il a partagé en premier plusieurs informations importantes sur Resident Evil Requiem, qui ont été confirmées par la suite.

Il explique qu'un Resident Evil 5 Remake ne sera pas officialisé cette année, mais que Capcom va dévoiler un Resident Evil Code Veronica Remake en 2026. Connaissant Capcom, on devrait en entendre parler lors d'une des grandes conférences gaming de l'année, lors du Summer Game Fest ou lors d'un événement PlayStation.

Cette même source avait déjà évoqué il y a quelques semaines deux nouveaux remakes pour Resident Evil : Resident Evil Code Veronica, donc, qui sortirait en 2027. Puis Resident Evil 0, prévu lui pour 2028.