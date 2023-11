Après le Black Friday, Samsung brade l’électroménager : les micro-ondes sont à prix canon !

Alors que le Black Friday vient de se terminer, Samsung affiche de nouvelles promotions sur de nombreux produits. C’est le bon moment pour profiter des offres qui vont jusqu’à -200 € sur les micro-ondes.

Difficile de résister à ces offres de fin d’année proposées par Samsung. Quelques jours après le Black Friday, le fabriquant coréen affiche de belles réductions sur le rayon électroménager. Après les réfrigérateurs et les aspirateurs, c’est au tour des micro-ondes de voir leur prix chuter. Pour aller plus loin, en plus de la réduction prix, vous pouvez obtenir jusqu’à 15% de remise immédiate au panier lorsque vous achetez plusieurs produits en même temps. Si vous voulez vous équiper à moindre coût, n’attendez pas le dernier moment pour en profiter.

Vous cherchez un micro-ondes pas cher mais performant ? Vous avez besoin d’un micro-ondes combiné qui fasse également four ? Que vous soyez un particulier ou un professionnel, Samsung dispose d’une large sélection de modèles adaptés. Voici quelques offres à ne pas manquer.

Micro-ondes Solo 23L Silver Samsung MS23K3555ES à 139 € au lieu de 190 €

Le Samsung MS23K3555ES est un micro-ondes de 1150 W doté de la fonction cuisson vapeur. Il est d’ailleurs fourni avec une cocotte vapeur en verre. Vos plats peuvent ainsi être cuits plus sainement tout en conservant les nutriments et le goût. La fonction maintien au chaud vous permet de garder vos plats à à la bonne température sans les cuire davantage. La décongélation Quick Defrost décongèle rapidement vos les aliments, viandes, poissons, légumes et pains, sans les cuire. Enfin, sa cavité en céramique émail est simple à nettoyer.

Micro-ondes Gril 23L Noir Samsung MG23K3513AK à 129 € au lieu de 179 €

Samsung MG23K3513AK est un micro-ondes aux fonctions avancées. Il dispose d’une puissance absorbée de 1100 W (gril) et 1250 W (micro-ondes). Grâce à la fonction Grill, vous avez la possibilité de dorer vos plats en fin de cuisson. Ce modèle offre aussi la possibilité de maintenir vos plats au chaud et profite du Quick Defrost pour décongeler vos plats. Il dispose aussi d’un intérieur en céramique émail qui est résistant e simple à nettoyer.

Micro-ondes Combiné 32L Silver Samsung MC32J7035AS à 239 € au lieu de 319,99 €

Le Samsung MC32J7035AS est un micro-ondes 1 400 W (1 500 W gril) qui fait également four. Avec un thermostat chaleur tournante qui va de 40 à 200°C, vous avez la possibilité d’utiliser la cuisson à basse température. C’est utile par exemple pour lever vos pâtes à pain ou à pizza et réaliser des yaourts maison. Par ailleurs, ce micro-ondes est doté d’un plateau tournant qui peut être activé ou non en fonction de vos besoins. Il dispose de la fonction maintien au chaud et chauffe-assiettes. Son intérieur en céramique émail est résistant et facile à nettoyer. Grâce à l’offre de Samsung, son prix chute de 319,99 € à seulement 239 €, soit une belle économie de 80,99 €.