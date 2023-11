Grosses réductions de fin d’année sur les réfrigérateurs Samsung, vite !

Pour la fin de l’année, Samsung a mis les petits plats dans les grands en proposant des promotions massives sur son site officiel. Si vous cherchez un réfrigérateur en promotion, vous trouverez certainement votre bonheur dans notre sélection de modèles combinés et américains.

Sur PhonAndroid, nous vous proposons assez rarement des promotions sur les réfrigérateurs. Mais, ces offres de fin d’année proposées par Samsung sont tellement irrésistible que ça serait dommage de s'en priver ! Elles vous permettent de faire plusieurs centaines d’euros d'économies.

Si votre frigo est vieillissant, il est peut être temps d’en changer. Qui ne rêve pas d’un grand frigidaire américain à deux portes pour pouvoir y stocker des bons petits plats pour toute sa famille sans risquer de manquer de place ? En plus, si vous avez un vieux réfrigérateur dans votre cuisine, il est plus que probable qu’il soit très consommateur en énergie. En optant pour un modèle récent, vous pourrez économiser sur votre facture d’électricité. Sur le site de Samsung, vous avez pour chaque modèle une médaille pour déterminer son efficacité énergétique et pour estimer les économies en euros que vous pourriez faire.

LES RÉFRIGÉRATEURS COMBINÉS SAMSUNG À PRIX RÉDUITS

Réfrigérateur combiné, 344L RB33B612ESA à 599€ au lieu de 879€

Débutons cette sélection par un modèle très abordable. Le réfrigérateur combiné 344L RB33B612ESA est normalement disponible pour 879 euros. Grâce à une réduction conséquente de 280 euros, vous pouvez vous l’offrir pour seulement 599 euros. Actuellement en précommande, les expéditions sont prévues à partir du 7 décembre 2023.

Sa classe énergétique est en E avec une consommation de 254 kWh/an. Derrière la porte du haut se trouve un réfrigérateur de 230L et, en bas, se trouve le congélateur de 114L. Ce modèle profite de la technologie d’isolation SpaceMax qui permet d’avoir des parois isolantes plus fines pour pouvoir optimiser la capacité intérieure. Par ailleurs, il est équipé des technologie Multi-flow et No Frost pour avoir une fraicheur homogène à tous les étages tout en empêchant la formation de givre.

Réfrigérateur combiné, 344L RB34A7B5EB1 à 899€ au lieu de 999€

Poursuivons avec le réfrigérateur combiné 344L RB34A7B5EB1 qui présente la même classe énergétique et la même consommation à l’année. Il bénéficie pour sa part d’une promotion de 100 euros pour passer de 999 euros à 899 euros. Contrairement au modèle précédent, il est déjà en stock.

Il s’agit d’un appareil Bespoke. Il est donc modulable et personnalisable. Si votre famille s’agrandit, vous pourrez par exemple rajouter un module pour doubler votre capacité. Vous pouvez également changer les façades pour adapter la couleur de votre frigo à votre intérieur. L’intérieur est aussi modulable en fonction de vos besoins. Tout comme le modèle précédent, il intègre les technologies SpaceMax, Multi-flow et No Frost. Mais ce n’est pas tout ! La paroi intérieure arrière est une plaque Metal Cooling qui retient le froid et qui permet de garder une température optimale même si vous ouvrez fréquemment la porte. Le tiroir Optimal Fresh + permet de préserver la fraîcheur de vos viandes et poissons deux fois plus longtemps. Enfin, le tiroir Humidité Fresh + vous permet de conserver vos fruits et légumes en contrôlant précisément l’humidité à l’aide d’une molette.

LES RÉFRIGÉRATEURS AMÉRICAINS : GROSSES CAPACITÉS ET GROSSES PROMOTIONS

Réfrigérateur américain 634L RS68A8840S9 à 1349€ au lieu de 1999€

Si vous avez une grande famille ou si votre frigo actuel vous semble tout simplement trop petit, vous pouvez investir dans un modèle américain avec deux portes et une capacité de stockage doublée. C’est le cas du réfrigérateur américain 634L RS68A8840S9. Affiché au prix de vente conseillé de 1999 euros, il bénéficie d’une énorme promotion de 650 euros ! Il passe ainsi à seulement 1349 euros. Pour cette capacité, c’est tout simplement exceptionnel. Actuellement en précommande, il vous sera envoyé à partir du 14 décembre prochain.

Avec une consommation de 254 kWh/an, il obtient une classe énergétique en F. Son gros point fort est qu’il s’adapte parfaitement à vos besoins grâce à la fonction Smart Conversion associée à la technologie Twin Cooling. En effet, vous pouvez choisir de convertir la partie congélateur en réfrigérateur pour stocker plus d’aliments. Vous pouvez aussi éteindre le réfrigérateur ou le congélateur si vous ne les utiliser pas pour économiser de l’énergie. L’étagère à vin multifonctionnelle vous permet de stocker vos bouteilles dans les meilleures conditions. Enfin, vous avez une machine à glaçons directement intégrée dans la porte.

Réfrigérateur américain 635L RS68A884CB1 à 1999€ au lieu de 2447€

Pour finir cette sélection de réfrigérateurs Samsung en promotion, voici le réfrigérateur américain 635L RS68A884CB1. Normalement disponible au prix de 2447 euros, il baisse de prix de 448 euros pour passer sous la barre des 2000 euros.

En terme de fonctionnalités et de technologies, il est assez proche du modèle précédent puisqu’on retrouve la fonction Smart Conversion associée à la technologie Twin Cooling. On profite aussi de la technologie SpaceMax pour optimiser l’espace. Son design a été récompensé en 2020 pour ses lignes fluides et élégantes qui lui permette de s’intégrer harmonieusement dans n’importe quelle cuisine.

Autre élément indispensable pour un bon frigo américain, on retrouve la fameuse machine à glaçons dans la porte qui ravira les amateurs de cocktails et de boissons bien fraîches. Mais ce qui démarque particulièrement ce modèle, c’est sa consommation annuelle de seulement 225 kWh. Il est donc en classe énergétique C, ce qui les met dans la catégorie des modèles les moins énergivores. Certes plus cher à l’achat, il vous fera économiser de l’argent à long terme en diminuant votre facture d’électricité.

Ces 4 réfrigérateurs ne sont qu’une courte sélection puisqu’il existe de nombreux autres modèles en promotion. N’hésitez pas à regarder la liste complète avant de faire votre choix final.