Boulanger baisse le prix du pack Samsung Galaxy S23 + Galaxy Watch 6

Un pack Samsung est proposé en promotion sur le site Boulanger. À l'approche de la période des fêtes de fin d'année, il est possible de profiter d'une réduction de 160 euros sur l'achat d'un bundle composé du smartphone Galaxy S23 et de la montre connectée Galaxy Watch 6.

Près d'une semaine après le Black Friday, Boulanger propose désormais des produits high-tech en promotion en vue ds fêtes de fin d'année 2023. Parmi la sélection concoctée par l'enseigne, on retrouve notamment un pack Samsung à prix réduit. Constitué du smartphone Galaxy S23 (128 Go) et de la montre connectée Galaxy Watch 6, le pack associé à l'offre Boulanger est à 799 euros au lieu de 959 euros. La remise de 160 euros est effectuée automatiquement par le site e-commerce français.

Pour rappel, le Galaxy S23 de Samsung est équipé d'un écran de 6,1 pouces avec une définition de 2340 x 1080 pixels, d'une mémoire vive de 8 Go de RAM, du processeur Snapdragon 8 Gen 2, d'une batterie de 3900 mAh compatible avec la charge rapide et du système d'exploitation mobile Android 13. L'APN du téléphone se compose d'un triple capteur de 50 + 12 + 10 MP et d'un capteur frontal de 12 MP. Pour savoir davantage, découvrez notre post consacré à notre prise en main du Samsung Galaxy S23.

Quant à la Watch 6 de la gamme Galaxy, il s'agit d'une montre connectée qui embarque un écran Super AMOLED de 1,31 pouce avec une définition de 432 x 432 pixels, le processeur Exynos W930, un espace de stockage de 16 Go, la technologie sans fil Bluetooth 5.3 et le système d'exploitation mobile Android. Protégé contre la poussière et étanche jusqu’à 50 mètres, l'objet connecté est alimenté par une batterie de 300 mAh.

Du côté des principales fonctionnalités de la Samsung Galaxy Watch 6, on retrouve essentiellement le capteur de foulée, l'affichage des notifications, la boussole, les calorie dépensées, la cardio fréquencemètre, le chronomètre, le coach intégré, la distance parcourue, le GPS intégré, le haut-parleur, l'indication IMC, le suivi du sommeil ou bien encore le thermomètre.