Après le Black Friday, le Galaxy Note 20 est à un prix encore jamais vu lors du Cyber Monday

Le Samsung Galaxy Note 20 fait l'objet d'une belle réduction de 33% du coté de l'enseigne Boulanger. Pour ce Cyber Monday, il est donc possible de l'acheter au prix inédit de 599 euros au lieu de 899 euros. Une offre à saisir d'urgence, susceptible d'expirer à tout moment.

Le smartphone très haut de gamme Samsung Galaxy Note 20 5G est en promotion du coté de l'enseigne française Boulanger. En cette journée Cyber Monday consacrée aux bons plans sur Internet, il est possible de l'avoir pour la première fois depuis son lancement sous la barre des 600 euros, à très précisément 599 euros au lieu de 899 euros soit une réduction immédiate de 300 euros.

Pour en venir aux caractéristiques techniques du Galaxy Note 20 que l'on ne présente plus, ce dernier arbore un écran AMOLED d'une diagonale de 6,7″ de définition Full HD+ de 2400 x 1080 pixels et un ration 20:9. sous le capot, le SoC maison de Samsung, l'Exynos 990 Octo-Core cadencé à 2.73 GHz, (identique à celui que l'on retrouve sur le Galaxy S20) épaulé par une mémoire RAM de 8 Go et une mémoire de stockage interne de 256 Go.

Le terminal tourne sous Android 10 avec la surcouche Samsung One UI 2.5 et fait bien évidemment partie des smartphones qui recevront la mise à jour Android 12. Coté photo, le Galaxy Note 20 se dote d'un triple capteur à l’arrière composé d'un appareil photo Dual Pixel de 12 MP, un capteur Ultra Grand Angle de 12 MP et un capteur avec zoom hybride x3 de 64 MP. Enfin, sa batterie d'une capacité de 4 300 mAh compatible charge rapide et charge par induction lui assure une excellente autonomie.

