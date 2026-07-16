Le remake de Star Wars KOTOR pourrait sortir en 2028, mais on a du mal à y croire

Alors que l'on sait que le développement de KOTOR remake est dans la tourmente depuis des années, un supposé message posté par le directeur commercial de Saber Interactive redonne de l'espoir aux fans du jeu. Celui-ci indique que le titre pourrait en 2028. “Avec un peu de chance”.

KOTOR

Souvenez-vous, c'était en 2021 : l'industrie du jeu vidéo croulait encore sous des montagnes d'argent suite à la crise du COVID, Embracer existait encore et le remake de Star Wars : Knights of the Old Republic venait d'être annoncé aux Game Awards. C'était le bon temps. Depuis, chaque semaine a droit à son lot de nouvelles catastrophiques pour l'industrie et le développement de KOTOR remake se retrouve dans les limbes.

Depuis son annonce, le titre n'a donné que très peu de nouvelles, et rarement des bonnes. Sony a bien tenté de rassurer les fans en affirmant que le développement est toujours en cours, mais toujours pas la moindre fenêtre de sortie, même floue, à l'horizon. Autant dire que plus personne ne croit vraiment que le projet verra le jour… sauf, si l'on en croit une capture d'écran postée sur Reddit, Steve Allison, le directeur commercial de Saber Interactive.

Sur le même sujet — Star Wars Knights of the Old Republic Remake n’est pas annulé, Sony explique la disparition des trailers

Le remake de Star Wars KOTOR serait toujours en développement

Steve Allison aurait (le conditionnel est important ici) donc publié un commentaire ce qui semble être LinkedIn à propos des futurs projets de Saber Interactive, l'actuel développeur de KOTOR Remake. “Nous nous préparons à multiplier les sorties et je suis là pour organiser le groupe en vue de la constitution du lineup pour 2028 […]. Cela inclut Space Marine, Wick, et, espérons-le, le remake de KOTOR, ainsi que quelques titres qui n'ont pas encore été annoncés”, écrit ce dernier sur le réseau social.

Il se pourrait donc que Saber prépare la sortie du jeu pour 2028. Seulement voilà, l'auteur du post s'est contenté de poster la capture d'écran sans plus de précision : comment il l'a trouvée, quand le message a été publié, en réponse à qui, etc. Autant dire que l'image pourrait très bien être fausse. Ajoutons à cela le fait que malheureusement, même si le message en question est véridique, cela n'assure en rien la sortie du jeu pour 2028, ni même sa sortie tout court. Au vu des nombreuses compliquées rencontrées par le projet et ses multiples reports, la prudence est plus que de mise.


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