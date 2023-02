L’Apple Watch domine toujours plus le marché des montres connectées, Samsung stagne

Malgré tous leurs efforts, aucun fabricant de montres connectées n’arrive à proposer le produit qui mettra fin à l’hégémonie de l’Apple Watch. Cette dernière occupe les segments du milieu et du haut de gamme, et ne laisse que les miettes du bas de gamme à la compétition.

Concernant l’Apple Watch, les bilans financiers se suivent et se ressemblent. La montre connectée de la firme à la pomme continue de dominer la concurrence de la tête et des épaules. Bien que, à l’inverse de la tendance générale, les ventes de montres et de bracelets connectés aient augmenté au cours de l’année 2022, cette embellie a surtout profité à Apple, qui a fait un véritable carton avec son Apple Watch Ultra.

Selon une étude menée par CounterPoint, les ventes de montres connectées ont augmenté de 12 % en 2022. Ce sont les segments « extrêmes », le bas de gamme et le haut de gamme qui tirent leurs épingles du jeu avec 34 % de croissance pour le premier, et 129 % pour le second. Apple a encore augmenté son avance sur ses adversaires. Sa part de marché est passée à 34,2 %, 1,5 point de plus que l’année précédente.

Malgré leur prix, les Apple Watch restent les montres préférées du grand public

Samsung, dont la Galaxy Watch5 Pro ne manque pas de qualités, se maintient à 9,8 % des ventes, tandis que le troisième fabricant, Huawei, n’en finit pas de perdre des parts de marché, passant de 7,6 % à 6,7 %.

Disons-le, les Apple Watch sont des montres connectées aux qualités indéniables. De plus, l’efficacité des fonctions sportives et de santé implémentées par Apple fait souvent l’actualité. Nous relations, par exemple, la mésaventure de cet homme qui, sans son Apple Watch, serait probablement mort dans son sommeil. Malgré ces résultats réjouissants, et cette bonne publicité, tout n’est pas tout rose pour la firme de Cupertino : ses montres connectées pourraient bientôt être interdites à la vente aux États-Unis après un vol de brevet.

