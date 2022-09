Apple Watch Pro : le nouveau design de la montre premium dévoilé à quelques jours de sa sortie

L’Apple Watch Pro sera non seulement la montre la plus grande, la plus robuste et la plus chère jamais sortie par Apple, mais celle-ci profitera également d’un tout nouveau design. Nous savons désormais à quoi elle va ressembler.

Le 7 septembre prochain, Apple se prépare à dévoiler une ribambelle de nouveaux appareils. On retrouvera quatre nouveaux iPhone 14, deux Apple Watch Series 8, les AirPods Pro 2 ainsi qu’une nouvelle montre connectée haut de gamme plus robuste que les générations précédentes, l’Apple Watch Pro.

Ce nouvel appareil serait destiné aux sports extrêmes, et cela fait maintenant plusieurs mois que nous savons que cette montre sera la première depuis 2018 à adopter un nouveau design. Il ne s’agira malheureusement pas du design avec des bordures plates que l’on attendait pour les Apple Watch classiques, mais un design plus résistant avec un écran géant. À quelques jours de la conférence, nos confrères de 91mobiles ont déjà pu dévoiler la nouvelle apparence de la montre.

À quoi ressemble l’Apple Watch Pro ?

Comme le montre 91mobiles sur ses rendus basés sur des fichiers CAD, la montre sera bien différente de l’Apple Watch Series 7 actuelle. En effet, à l’avant, la montre profite d’un écran de plus de 2 pouces, beaucoup plus large que toutes les autres montres d’Apple, puisqu’on s’attend à ce qu’une version de 49 mm fasse son apparition.

Sur le côté droit du cadre, on voit apparaître une saillie qui accueille la couronne numérique, le microphone et le bouton multitâche. Sur le côté gauche, on retrouve un nouveau bouton dont la fonction est pour l’instant inconnue ainsi qu’une grille pour le haut-parleur. Elle disposera également d’un matériau métallique plus résistant que l'aluminium pour le châssis, d’un écran résistant aux chocs et d’une batterie plus importante. Sur Weibo, d'autres fuites montrant des coques de la montre ont également confirmé toutes ces nouveautés.

Le reste de la montre est très similaire aux modèles actuels, mais on sait les bracelets existants ne seront pas parfaitement compatibles, ce qui pourrait pousser les utilisateurs à devoir en racheter. Ce nouveau design va être vendu au prix fort, puisqu’il faudra débourser au moins 1000 euros si vous voulez vous offrir cette nouvelle montre « Pro ». Elle serait donc plus chère que les Apple Watch Edition actuelles, proposées à partir de 829 euros sur la boutique officielle.