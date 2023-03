Son Apple Watch lui sauve la vie en permettant aux médecins de déceler une maladie rare

L’Apple Watch, avec sa liste de fonctionnalités de santé qui ne cesse de s’allonger, contribue à sauver des vies. Le récit de cet habitant de Cleveland confirme que si la montre d’Apple ne remplacera jamais un médecin, elle s’avère être une aide précieuse pour établir un diagnostic précis.

Ken Counihan serait peut-être mort à l’heure qu’il est s’il n’avait pas tenu compte des notifications envoyées par son Apple Watch. Il explique : « j’aime utiliser ma montre pour suivre ce que je fais, mes dépenses caloriques […] je la porte aussi au lit pour suivre mon sommeil ». Sa montre est, au même titre que le smartphone, devenue un objet totalement intégré à sa routine.

Il déclare que son Apple Watch a affiché une première notification très intrigante en octobre 2022 : « j’ai reçu une alerte indiquant que mon rythme de respiration était élevé. J’étais passé de 14 à 17 ou 18 inspirations par minute ». Une radiographie effectuée aux soins ambulatoires ne donne aucun résultat. Le personnel lui prescrit simplement des médicaments contre la bronchite.

Son Apple Watch donne des informations précises aux urgentistes, cela lui sauve la vie

Une fois de retour à son domicile, ce dernier n’a qu’une envie, c’est de se reposer. L’Apple Watch l'alerte à nouveau. Son taux d’oxygène dans le sang baisse bien trop rapidement : il faut à tout prix retourner aux urgences. Fort des informations de santé fournies par sa montre connectée, Me Counihan a pu convaincre les médecins que son corps était vraiment en train de défaillir.

Après d’autres analyses et des scanners, le personnel diagnostique des caillots de sang dans tous les poumons, une affection très grave qui peut se révéler mortelle si elle n’est pas détectée dans les temps. Le patient déclare à un journal de Cleveland : « le docteur m’a dit que si je n’avais pas consulté, je n’aurais peut-être pas pu me réveiller le lendemain matin si j’étais allé me coucher ». Son Apple Watch lui a sauvé la vie en permettant d'affiner le diagnostic des professionnels.

Source : 9 To 5 Mac