Ce YouTubeur soumet la façade de l’Apple Watch Ultra au supplice pour vérifier sa solidité

La chaîne YouTube JerryRigEverything s’est donné pour objectif de tester la solidité des Apple Watch Ultra. Il se pose en particulier la question de la solidité de la glace de la montre premium de la marque à la pomme.

La compagnie affirme en effet que la façade de son accessoire est faite de saphir, une pierre précieuse à la solidité presque équivalente à celle du diamant. C’est une gemme créée synthétiquement dont le processus de fabrication est long et complexe. Zack, dont la chaîne YouTube s’est fait une spécialité de tester la solidité et la durabilité des iPhone, nous explique tout d’abord que la qualité du saphir utilisé par Apple dans les iPhone est inférieure à celui utilisé par d’autres compagnies.

Il avance ainsi que les glaces de la Garmin Fénix 7 Sapphire Solar et la Galaxy Watch 5 sont théoriquement plus résistantes que le saphir utilisé dans les smartphones d’Apple depuis l’iPhone 5. L'information un peu embarrassante pour Apple, lorsque l’on connaît le prix de l’Apple Watch Ultra et quand on se rappelle que la firme de Cupertino est la compagnie la plus riche du monde. Cela dit, l'Apple Watch n'est pas un smartphone, et de nombreux tests de résistance ont déjà démontré sa solidité à (presque) toute épreuve.

La chaîne YouTube raye les façades des montres de Garmin, de Samsung et d'Apple

Apple utilise-t-il vraiment du saphir de bonne qualité dans l’Apple Watch Ultra ? La Galaxy Watch5 est la montre la moins chère du lot, à environ 300 €. L’Apple Watch coûte 999 €, tandis que la Garmin Fénix 7 Sapphire Solar coûte 1250 €. Un grattage en règle des façades des trois tocantes nous apprend qu’elles sont effectivement composées de véritable saphir. La qualité de la glace de la Fénix 7 Sapphire Solar semble cependant meilleure : les rayures présentes sont moins profondes.

Les trois montres présentent des rayures à un niveau 8 sur l’échelle de Mohs, ce qui correspond effectivement à la dureté du saphir. Apple n’a donc pas menti sur les matériaux utilisés dans sa montre de luxe. Si l’on passe outre son aspect luxueux, l’Apple Watch est un accessoire dont les fonctionnalités de santé ont déjà contribué à sauver des vies.