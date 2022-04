Apple Watch Series 8 : pas de tensiomètre ni de capteur de glycémie avant 2024

L'Apple Watch Series 8 n'aurait pas de tensiomètre ni de capteur de glycémie intégré. Face à d'importants problèmes de conception, Apple aurait reporté l'ajout de ces fonctionnalités à 2024.

Après une Apple Watch Series 7 très timorée et avare en nouveautés, l'Apple Watch Series 8 est attendue au tournant. La future montre connectée de la marque doit impérativement proposer de nouvelles fonctionnalités pour assoir sa domination sur un marché de plus en plus concurrentiel.

D'après Mark Gurman, journaliste chez Bloomberg, la montre connectée serait bien équipée d'un capteur de température. Cette option serait initialement conçue pour aider à la planification de la fertilité. Une température un peu plus élevée permet en effet de déterminer le meilleur moment pour procréer. Apple devrait également améliorer la détection de fibrillation auriculaire avec watchOS 9, la prochaine version du système d'exploitation de la montre.

Apple rencontre des difficultés dans la conception du tensiomètre des Apple Watch

Par contre, plusieurs fonctionnalités attendues de longue date seraient encore absentes de la Series 8. C'est le cas du tensiomètre. Les équipes d'Apple rencontreraient des difficultés avec le capteur de la tension artérielle. Lors des premiers tests, les mesures obtenues n'étaient pas assez précises, rapportent des sources anonymes proches du projet. L'outil viserait uniquement à prévenir les usagers qui souffrent d'hypertension. En l'état, le capteur ne peut pas mesurer en détails la pression dans les artères.

Dans ce contexte, Apple aurait reporté l'intégration du tensiomètre à 2024. La première Apple Watch à adopter le capteur de la pression sanguine serait donc l'Apple Watch Series 10. Notez que le groupe américain travaille pourtant sur cet outil depuis plusieurs années. “La fonctionnalité est prévue depuis au moins quatre ans, mais elle est probablement à deux ans de sa mise sur le marché et pourrait même glisser jusqu'en 2025”, rapporte Bloomberg.

La prochaine montre connectée ferait également l'impasse sur le capteur de glycémie. Cette option, capable de mesurer le taux de sucre dans le sang, ne serait pas au point avant plusieurs années. Aucune date de déploiement n'a encore été arrêtée.

Aux dernières nouvelles, Apple devrait décliner l'Apple Watch Series 8 en trois modèles différents. Le trio serait annoncé lors de la keynote de septembre 2022, qui sera dédiée aux iPhone 14. On vous en dit plus dès que possible sur les Apple Watch. En attendant plus d'informations, n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires ci-dessous.

Source : Bloomberg